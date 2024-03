Rofino: "Estando al cien por cien somos un equipo difícil de superar"

Víctor Rofino atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Enrique Roca de Murcia, en la previa del partido del próximo domingo ante el Ibiza.

El defensa fue preguntado sobre el estado anímico del equipo tras la derrota ante el Linares Deportivo: “el otro día fue un palo duro. Íbamos con mucha ilusión, queríamos encadenar una buena racha y colocarnos más cerca del objetivo. Simplemente, creo que las cosas no salieron. Desde un primer momento no fuimos capaces de entrar con buen pie al partido. En esta categoría, si regalas 10 o 15 minutos al final lo acabas pagando. El equipo está unido, tenemos un grupo muy fuerte y por desgracia ya hemos pasado algún bache de estos esta temporada y siempre salimos de buena manera.”

Preguntado sobre la irregularidad a la hora de sumar puntos fuera de casa en este tramo de la temporada:“la competición según va avanzando, los equipos de abajo van apretando. Cada uno ya se marca su objetivo y es normal que en las segundas vueltas cueste más sumar fuera de casa. Por otro lado, también es positivo que poco a poco nos vamos haciendo fuertes en casa que también es muy importante".

Respecto a cómo se valora a nivel personal en esta temporada: “es cierto que venía de una racha de jugar un poquito menos, aunque sí que estaba participando. Es verdad que lo hacía desde el banquillo, pero siempre he contado con el apoyo del míster, aunque no estuviese jugando como titular. Me daba la confianza y cuando salía intentaba aportar lo máximo. Y la temporada la valoro hasta ahora positivamente, estoy intentando crecer, intentando ayudar al equipo y vamos a ver si trabajando un poquito más logramos conseguir el objetivo.”

También habló del Ibiza y si es un punto pendiente y una buena oportunidad redimirse ante uno de los grandes equipos de la categoría: “está claro que uno de los debes está siendo la regularidad, y la regularidad también la marca jugar y competir en partidos como este. Partidos ante uno de los gallos de la categoría. El Ibiza está demostrando que está siendo uno de los mejores equipos, y con respeto y sin miedo vamos a salir a competir al igual que el otro partido.”

La racha del Ibiza

El central grana, respecto a si la mala racha del Ibiza les hace más peligrosos: “imagino que estarán dolidos, pero yo no me fijo en eso, ni sabía la racha en la que venían. Simplemente, nos tenemos que fijar en nosotros que también venimos dolidos después del palo del fin de semana pasado. Para sumar los 3 puntos pasa en fijarnos en nosotros, en hacer las cosas bien que nosotros sabemos hacer y en ser el equipo que cuando estamos al 100% demostramos que es muy difícil de batir.”

Por último, fue preguntado acerca de si cada partido es una final, ahora que únicamente quedan 11 jornadas: “según van quedando menos partidos, es evidente que van quedando menos puntos, y para meternos o pelear por nuestro objetivo, tenemos que sumar de 3 en 3. Creo que siguen quedando puntos suficientes, que no es un todo o nada, pero es evidente que la competición aprieta, y si queremos conseguir nuestro objetivo no hay otra forma de sumar en 3 el finde.”