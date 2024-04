El Real Murcia quiere reducir distancias en Algeciras

El Real Murcia, tras haberse acercado a cinco puntos de la zona de promoción de ascenso a LaLiga Hypermotion con su victoria por 1-0 ante el Recreativo Granada, tratará de seguir recortar algún punto más para alcanzar ese objetivo y para ello irá a por el triunfo este domingo a las ocho de la tarde en el campo del Algeciras Club de Fútbol.

El partido, uno de los que cerrarán la trigésima primera jornada del campeonato en el grupo 2 de la Primera RFEF, se celebrará en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras y los de Pablo Alfaro lo afrontarán siendo séptimos en la tabla con 44 puntos, que son cinco menos de los que tiene la Agrupación Deportiva Ceuta, que marca la línea de la promoción. Entre ceutíes y murcianos está el Recreativo de Huelva, sexto clasificado con sus 48 puntos.

Los granas tendrán enfrente a un Algeciras que aparece justo por detrás, ya que los gaditanos son octavos con 42 puntos y, por lo tanto, son también rivales directos en la pelea por acabar la fase regular entre los cinco primeros.

En la primera vuelta el Murcia venció al cuadro andaluz por 1-0 con gol de Alberto González en la octava jornada y pretende repetir victoria para así darle continuidad a la buena racha que tiene abierta y que comenzó ganando por 0-1 al Atlético Sanluqueño y el pasado domingo por 1-0 el filial del Granada Club de Fútbol.









Isi Gómez y Lorén Burón, dudas

Para este compromiso se mantienen las dudas del centrocampista Isi Gómez y el extremo Loren Burón, ambos con molestias, y siguen de baja los lesionados de larga duración, que también ocupan esas demarcaciones, Imanol Alonso y Carlos Rojas.

"La enfermería no está mal para la altura de temporada en la que estamos, aunque tanto Loren como Isi son serias dudas a día de hoy. Isi viene arrastrando una situación desde hace ya varias jornadas en las que tiene un dolor crónico que le impide, pero él no quiere tirarse del barco y aportar mientras que Loren siente dolor que tiene en la zona costal del partido de Sanlúcar de Barrameda y tampoco termina de recuperarse y hasta mañana no podremos valorar si están en condiciones o no", comentó Alfaro, quien también pierde por sendas sanciones al mediocampista Pablo Larrea y al delantero José Ángel Carrillo. El primero de ellos fue expulsado hace cinco días y el segundo, autor del gol de la victoria al marcar un penalti forzado por él mismo en el minuto 90, vio una tarjeta amarilla que le hace cumplir ciclo. Por el contrario, vuelve a estar disponible el defensa central Víctor Rofino, precisamente tras cumplir suspensión por acumulación de cartulinas.

El técnico zaragozano considera que tienen "un partido muy bonito pero también exigente frente a un buen rival, que está haciendo una gran campaña y ante el que deberemos jugar con ilusión y energía y yo las tengo, pues, si el capitán del barco no mantuviera esas sensaciones apaga y vámonos".

Con respecto a la situación en la que se encuentran para encarar las ocho últimas jornadas de la competición, Alfaro fue claro: "Fácil no está. Hay cuatro equipos en el grupo que ya cogieron la velocidad de crucero desde casi el principio y luego una quinta plaza que da opciones al reto de los que estamos en esa lucha y que nos puede dar opciones en el supuesto de llegar bien".

Al referirse a las dos últimas victorias, ambas por la mínima y conseguidas con mucho esfuerzo, admitió esa dificultad para llegar a los tres puntos. "Sufrimos demasiado, mucho, es verdad, pero tenemos que estar preparados porque la competición nos da para sufrir.

Eso sí, yo creo que el equipo, esa capacidad la tiene bien interiorizada y se sabe poner el mono de trabajo y competir con aspectos menos vistosos del juego. Esa creo que es una de nuestras virtudes, pero debemos trabajar para que haya situaciones en las que no nos cueste tanto. No hay que regalar absolutamente ningún minuto y, sobre todo, ser conscientes de nuestras virtudes y potenciarlas", manifestó el entrenador de un equipo que lleva tres encuentros consecutivos con su portería a cero, ya que también igualó sin goles frente a la Unión Deportiva Ibiza en el estadio Enrique Roca.

"Nos gustaría jugar mejor, ser más vistosos y más superiores a los rivales", añadió el maño al tiempo que reconoció que "hay momentos de la temporada en los que la vistosidad pasa a un segundo plano porque los factores de desequilibrio tampoco abundan y tenemos que ser conscientes de lo que somos y, más allá, del juego, nuestro trabajo es seguir mejorando".