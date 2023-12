El Real Murcia despide el año con una nueva decepción

El Real Murcia, que ahora dirige Pablo Alfaro, cierra un gris 2023 con una nueva decepción. En esta ocasión ha caído derrotado ante el líder Castellón en Castalia, en un partido en el que los grana comenzaron con algo más de ímpetu que en compromisos anteriores e incluso presionando al conjunto local. Poco duró esta circunstancia, ya el conjunto castellonense tomó el control del partido y tuvo su primera opción en el minuto 14, cuando el colegiado señaló como penalti una acción de Rofino en la que solo el colegiado fue capaz de ver una supuesta mano. El guardameta grana, Manu García se encargó de hacer justicia deteniendo el lanzamiento del veterano Medunjani.









Este contratiempo espoleó aún más a los locales que fueron poniendo cerco a la portería grana. El cuadro 'orellut' comenzó a mostrar su mejor juego y fruto de ello llegó el minuto 29 de juego, cuando el hombre que falló la pena máxima aprovechó un nuevo error de la defensa murcianista para hacer justicia y colocar el 1-0 con el que se llegó hasta el descanso. Solo la actuación del portero grana evitó que la ventaja fuera mayor.

A la vuelta de vestuarios, cuando solo habían transcurrido dos minutos del segundo acto, renació la esperanza para los visitantes con una jugada en la que Guarrotxena puso un gran balón que José Ángel Carrillo aprovechó para poner el empate. Renacía la esperanza de ser el primer equipo capaz de puntuar en Castalia en esta temporada 23/24. Nada más lejos de la realidad. La alegría por el empate duró menos que caramelo en la puerta de un colegio, otra vez la defensa murcianista volvió a 'cantar' y un balón que se paseó por la línea de gol, ante la mirada de los defensores, lo aprovechó De Miguel para hacer el 2-1 que sería definitivo.

Tras el segundo gol local, el Real Murcia fue un querer y no poder buscando la igualada. Los cambios realizados por Alfaro no dieron resultado y prácticamente no hubo opciones de regresar a Murcia y cerrar este pobre año con una nueva derrota.

El Real Murcia ha completado los dos últimos meses con un solo triunfo en los ocho partidos disputados y cada día más lejos del objetivo de luchar por el ascenso. Ahora llega el tiempo de reflexión con mucho trabajo por delante para el entrenador, la dirección deportiva y la propiedad, para buscar soluciones y recuperar la ilusión a una afición, que nunca falla, y que volvió estar con los suyos en tierras castellonenses.

