El Real Murcia busca sorprender al líder Castellón en Castalia

El Real Murcia, que está a cinco puntos del objetivo de la promoción de ascenso a LaLiga Hypermotion y a 15 del liderato en el grupo 2 de la Primera RFEF, visitará este domingo precisamente al equipo que ocupa ese puesto de privilegio que permite subir directamente, un Club Deportivo Castellón que ganó los ocho que disputó en su estadio marcando 26 goles y encajando siete en ellos.

La decimoséptima jornada del campeonato en la tercera categoría del fútbol nacional, que incluye este choque que comenzará a las seis de la tarde en Castalia, la afrontará el conjunto entrenado por Pablo Alfaro, siendo el undécimo clasificado con 22 puntos por los 37 que tiene el cuadro blanquinegro.

El Murcia, que está siendo mejor como visitante que en el Enrique Roca -sumó 14 de sus 22 puntos a domicilio- y que viene de perder por 1-2 ante el Antequera Club de Fútbol después de ser capaz de vencer al Recreativo de Huelva fuera de casa por 0-1, se aferra a su mayor fiabilidad cuando está alejado de su terreno de juego para hacer lo que nadie logró esta temporada, que es ganar o al menos puntuar en la capital de La Plana.

Para ello, Pablo Alfaro, entrenador grana, no podrá contar con el centrocampista Isi Gómez, lesionado de larga duración, y está pendiente del estado físico de otros dos mediocampistas como Arturo Molina y Ángel Montoro, de cara a un encuentro que se espera con ganas tras el último revés sufrido.

"El equipo ya está con ganas de competir de nuevo. Cuando has ganado durante la semana todo es más fácil y esta semana nos tocó todo lo contrario, es decir, agachar las orejas, corregir y trabajar con ganas ya de competir y dar la cara ante el Castellón", indicó el técnico maño, quien no ocultó que le está "costando" mejorar el rendimiento del equipo y es que, desde su llegada en sustitución del uruguayo Gustavo Munúa, el bagaje es de un triunfo, dos empates y dos derrotas con tres tantos a favor y seis en contra en esos cinco partidos para cinco puntos sumados de 15 posibles.

"Está costando y es normal cuando no tienes margen de error. Si empiezas muy bien desde el principio puedes permitirte tener algunos días en los que no estás acertado, pero no es el caso. No obstante, es un partido importante y estamos en el camino de ir creciendo", indicó al tiempo que entendió el malestar a la parroquia murcianista por la trayectoria del equipo: "Es lógico y lo entiendo perfectamente sabiendo el potencial que tiene este club. Ese malestar lo debemos tener nosotros dentro también y tener ese espíritu de rebeldía, lo cual nos tiene que llevar a trabajar mucho".

Alfaro está ejerciendo, además de como técnico, como gestor de grupo a base de psicología. "Es una de nuestras tareas porque en un grupo humano de fútbol no todos tienen los mismos objetivos e ideas vitales, hay gente con más experiencia que conlleva mejor el estrés y para otros es novedoso, y nuestro trabajo es ayudarles y en ello estamos", explicó.

Del Castellón, que el pasado sábado perdió por 2-0 en Córdoba, destacó su potencial y su fortaleza especialmente cuando juega en su feudo, hasta ahora inexpugnable. "Sabemos que vamos al campo del líder, del mejor local de la categoría, pero no siempre se ganan las ligas venciendo todos los partidos y siempre hay encuentros que se atascan y es lo que pretendemos, que esto suceda y para ello hay que tener las ideas claras", manifestó.

El once que disponga Alfaro en Castalia en el que será el último partido de este 2023 para los de la capital del Segura podría ser el formado por Manu García en la portería; José Ruiz, Víctor Rofino, Alberto González, Marc Baró en la defensa; Imanol Alonso, Pablo Larrea, Pedro León, Dani Vega; e Iker Guarrotxena y José Ángel Carrillo en la delantera