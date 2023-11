El Real Murcia muestra sus carencias en Ceuta (1-0)

Llegaba el Real Murcia al Alfonso Murube de Ceuta con el objetivo de olvidar el batacazo sufrido el pasado miércoles ante la Arandina con la eliminación de la Copa del Rey. El técnico grana, que vuelve a estar muy cuestionado, recuperaba efectivos para buscar la victoria ante un rival directo en la pelea por estar en los puestos que darían derecho a disputar la fase de ascenso a Segunda División. El conjunto grana ha vuelto a mostrar su peor cara y sigue sin demostrar que pueda ser un equipo capaz de pelear por lograr el ascenso de categoría. Gustavo Munúa podría tener las horas contadas y ser destituido antes del compromiso del próximo domingo ante el Real Madrid Castilla en el Enrique Roca Murcia.

Nada cambió con respecto a compromisos anteriores, el equipo grana, en los primeros cuarenta y cinco minutos, deambulaba por el terreno de juego ante un rival que tomó, desde el principio, el control del juego, poniendo más criterio que los visitantes que parecían no encontrase. Visto lo que sucedía sobre el campo parece evidente que Gustavo Munúa ve algo que los demás no alcanzamos a ver, su equipo no ofrece nada y solo cuando ha sido capaz de ponerse por delante en el marcador, como sucedió en las tres jornadas anteriores, es capaz de tener algo de control. En el primer acto el cuadro grana volvió a mostrar sus carencias. El rival ha controlado el partido y fruto de ese trabajo ha sido el gol conseguido, en el minuto 25 de juego, por Cedric Teguía aprovechando una triple ocasión para adelantar a los suyos.

En la recta final del primer acto el colegiado anuló un gol de Rodri Ríos por un más que dudoso fuera de juego. Tras esa acción y hasta el final los locales han contado con alguna ocasión y solo el buen hacer de Manu García ha evitado que al descanso se llegara con una ventaja mayor para los norteafricanos.

Tras el paso por los vestuarios, el entrenador grana buscó al primer culpable de la mala imagen de los suyos. Dio entrada a Imanol Alonso para sacar del terreno de juego José Ángel Carrillo, prescindiendo de esta forma de uno de sus efectivos de ataque.

El arranque fue prometedor, el equipo tomó el mando del juego para buscar el empate, aunque hasta los instantes finales el portero caballa, Pedro López, fue un espectador más. Solo en el minuto 88, mediante un lanzamiento de falta de Arturo Molina, al que respondió con una gran intervención.

El comienzo de la segunda mitad fue un gran espejismo. El juego no fue a más y los visitantes estaban a merced de un rival que se mostró muy seguro en defensa y al contra ataque pudo sentenciar el marcador. Un par de intervenciones de Manu García impidieron que se ampliara la ventaja y provocaron que el marcador estuviera abierto hasta el final.

Un partido más, el entrenador del Real Murcia no acertó con los cambios, ya que no modificaron para nada lo que se estaba viendo en el Alfonso Murube. La única nota a destacar fue que a falta de 9 minutos, después de una larga lesión, se produjo el debut de Pablo Larrea. Así se llegó al final de un enfrentamiento en el que la propuesta del cuadro grana fue similar a los partidos anteriores, aunque en esta ocasión los goles no pudieron tapar el pobre juego de un conjunto que, como decía en su día Toshack, 'marchan como pollos sin cabeza sobre el césped'.

Tras esta derrota llega el momento de tomar decisiones en torno a la figura de un entrenador que no ha sido capaz de sacar partido a esta plantilla y que seguro encontrará alguna 'excusa' para justificar lo sucedido. El relevo en el banquillo podría llegar a lo largo de esta semana aunque Felipe Moreno, dueño del club, ha repetido en muchas ocasiones que él no es partidario de destituir entrenadores. Toca esperar para ver que sucede a lo largo de los próximos días.