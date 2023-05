Randri: ”Creo que las cosas se han sacado de contexto”

El entrenador del Alhama ElPozo, Juan Antonio García "Randri", que no hace mucho fue acusado de vejar a sus jugadoras, que lo desmintieron, aseguró este lunes, en la rueda de prensa previa a las semifinales de la Copa de la Reina, que esas acusaciones “se han sacado de contexto” y que para él “la figura de la mujer es muy importante”.



“Yo comencé en el 2010 como entrenador. Hoy en día es muy fácil ser entrenador o entrenadora de fútbol femenino, pero en aquel entonces nos llamaron locos. Hasta el presidente del club, que era mi padre. Para mí la figura de la mujer es muy importante. Hasta hace 3 años la persona más importante de mi vida era mi madre”, justificó.



“Tengo una hermana y una mujer. En estos 12 años he intentado sacar el mejor rendimiento, pero las cosas se pueden sacar de contexto, como en este caso creo que ha ocurrido. Es mi obligación pedir disculpas si en 12 años alguna jugadora se ha sentido mal. Solamente me queda pedir perdón”, confesó el técnico del equipo murciano.



Tras asegurarse el descenso de categoría después de empatar el fin de semana pasado ante el Alavés (1-1), el Alhama afrontará las semifinales de la Copa de la Reina ante el Atlético y para Randri tendrán que “cambiar el chip”.



“Es complicado mantener motivado al equipo, y más de la forma en la que terminamos la temporada. Estar tantas jornadas en esa zona de descenso te permite hacerte a la idea. Estas semifinales son un premio que se han ganado las jugadoras y buscaremos disfrutarlo de la mejor manera posible”, aseguró.



“Creo que hemos sido muy novatos esta temporada. Siempre hace falta la suerte y no la hemos tenido nunca. Además, cuatro lesiones por ligamentos cruzados me parece un auténtico disparate. Somos un club que por primera vez en la historia estamos en primera división. Nos hemos equivocado en muchas cosas, pero en la vida se gana o se aprende y esta temporada hemos aprendido y esto nos sirve para coger más fuerza y tratar de volver”, agregó.



“Daniela era la jugadora más en forma que teníamos en ese momento. Tiene unas condiciones que van a marcar el fútbol español. Para estos dos partidos tan importantes nos hubiera venido muy bien”, aseguró el técnico haciendo referencia a la baja de la jugadora que será baja de nuevo por acudir al europeo sub-17.



A su vez, el técnico quiso animar a la afición a acudir al partido de este martes, porque “independientemente de no haber podido salvar la categoría, es un día único. El hecho de que el Atlético de Madrid parta como favorito no nos puede molestar. Es pionero en el fútbol femenino, pero tendremos nuestras opciones”.



A mediados del pasado mes de abril, las jugadoras del Alhama desmintieron haber denunciado un supuesto comportamiento inapropiado por parte de su entrenador y aseguraron que en ningún momento se han sentido acosadas.



Las futbolistas reaccionaron así después de la publicación de una información que señalaba a "Randri" como presunto autor de insultos y vejaciones, en la que se alude también a la difusión de una fotografía y un vídeo de contenido sexual que éstas recibieron el pasado día 27 de marzo.



Las 17 jugadoras firmaron un comunicado en el que dijeron que si estos hechos se hubieran producido, los "habrían denunciado de inmediato en todas aquellas instancias que fueran necesarias".