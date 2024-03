Pablo Alfaro: "Llega el momento de competir y jugar bien al fútbol"

Pablo Alfaro ha comparecido este viernes, en las instalaciones de Pinatar Arena, para analizar el importante partido del próximo domingo ante el Ibiza en su pelea por mantener viva la 'llama de la ilusión' en la pelea por buscar entrar en los puestos de play off por el ascenso.

El entrenador fue preguntado sobre haber vuelto a la misma situación de hace 2 semanas: “Volvemos a competir en casa, volvemos al Enrique Roca. Y sí, sobre todo con la intención y con el ánimo de volver a hacer un buen partido, de ser competitivos, de volver, lógicamente, a pelear por los tres puntos. A sabiendas también que esta vez nos toca un rival de los dos que han estado dominando en nuestro grupo desde la jornada uno. Posiblemente ahora no es su mejor momento, las segundas vueltas tienen lo que tienen, pero la dificultad lógicamente va a ser grande y nosotros tenemos que estar preparados para ello.”

Respecto a cómo afronta este fin de semana: “Acabar bien la semana, lógicamente, hacer un buen trabajo e intentar y competir para que los puntos se queden aquí y les demos una alegría a los nuestros. Es lo único que podemos hacer. Vamos, lo único que bastante es, ¿no? Por lo tanto, ya lo que tenga que suceder, que depende de muchas situaciones, eso no lo podemos controlar. Pero como en la vida, ¿prefieres mirar hacia abajo o hacia arriba? Yo prefiero mirar siempre hacia arriba.









Preguntado acerca de si cree que se le acaba el tiempo para entrar en playoff: “Tengo la sensación no, es la realidad. Cada jornada queda una menos. Lógicamente nosotros estamos ahora mismo donde nos merecemos y acabaremos donde nos merezcamos. ¿Qué es nuestra misión? Intentar que las metas volantes nos aúpen a estar cada vez más cerca de donde nos gustaría estar.”

También hablo sobre el método de trabajo para corregir la irregularidad del equipo: “Pues mira, se trabaja, lógicamente, siendo consciente de ello. Se trabaja, que los jugadores, que los chicos en este caso, lo vean, más allá de que se lo contemos. Lo sientan, vean lo que no se hace bien, reforzar lo que sí, que nos tiene que acercar a donde queremos estar. Porque hay días que lo hacemos y lo hacemos muy bien y que eso sea una constante. Al final, este es un deporte que siempre juegas contra un rival y el rival, igual que tú, tiene sus objetivos y casi nunca son los mismos que los tuyos, ¿no? Pero el hecho de que tú te puedas imponer con más asiduidad, pues es lo que todos deseamos y trabajamos. Eso es lo que tenemos que intentar buscar.”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El míster también habló de si ha tenido que hacer algo para salir de esa dinámica de un partido bueno y uno malo: “Le das 500 vueltas a la cabeza. Al final, dibujos tácticos, posicionamientos, altura del equipo, mover fichas, qué futbolistas se pueden adaptar mejor, el estado de forma en los no lesionados… Todas las variables que tenemos que manejar. Siempre con la intención de buscar soluciones, ni conformar en absoluto, porque el conformismo te lleva a mal puerto. Desterrar el conformismo, seguir siendo ambiciosos, ser humildes, que lo tenemos que ser, pero estar convencidos de que cuando nosotros hacemos las cosas bien y cuando el equipo se aplica desde el minuto uno de los partidos, somos un rival muy complicado para los demás.”

Sobre el plazo que se marca para dejar de soñar con el playoff: “El plan más realista que tengo es el del domingo a las 12 contra la Unión Deportiva Ibiza. Eso es lo único que ahora mismo nos tiene que ocupar. En esto hubo alguien muy sabio, que además ganó títulos para nosotros, para nuestra selección, que era Luis Aragonés, que siempre decía, cuando lleguen las 8 o 10 jornadas finales, ahí es donde nos queremos ver todos. Normalmente lo dicen por algo, muchos años de experiencia y todos sabéis porque lo sabéis que las últimas jornadas, bueno es que queda todavía dos meses y pico, pero es que ya todo el mundo tiene muy claro su objetivo. Lo peor es no tener el objetivo claro. Cuando uno pelea por no descender, cuando uno pelea por un playoff, cuando uno pelea por ascender directo… cuando uno pelea entonces lo tiene ya. Se acaban muchas veces las zarandajas, todo el mundo se hace mucho más práctico y al final es sobre todo reforzarte en lo que ya eres bueno y minimizar lo que no.”

Acerca del estado actual del Ibiza y si eso le hace más peligroso: “Hombre, a ver, cuando el rival anda muy, muy bien, lógicamente todos preferimos enfrentarte a un rival que no esté tan fuerte en ese momento, pero no nos tenemos que confiar. Sabemos, y los jugadores ya lo saben, que es uno de los dos equipos más referentes de nuestro grupo. Sabemos que es un equipo que además es un equipo que no tiene prisa, que no necesita ser dominador de las situaciones para competir siempre muy bien y que espera su momento. Entonces, lo sabemos, lo hemos visto, lo tenemos que trabajar, lo estamos trabajando y, sobre todo, competir. Al final, llegamos a un momento del año en el que se tiene que competir y jugar bien al fútbol y, lógicamente, tienen que ir las dos cosas de la mano.”

Si siente miedo del descenso: Mira, hace justo, creo que 15 días, la rueda de prensa de la semana pasada, no la anterior. Hubo un compañero vuestro que me preguntó, oye, ¿y si perdemos y nos ponemos...? Y te dije, bueno, no quería decirlo. ¿Y si perdemos y nos acercamos a la tercera? Y te dije, hombre, puede pasar, pero hoy sí ganamos, ¿no? El pensamiento tiene que seguir siendo el mismo. Y si volvemos a ganar, volveremos a estar más cerca. Enseguida pensaremos en lo que venga después. Vamos a centrar el foco. El domingo a las 12 tenemos un partido muy importante. Intentaremos y queremos darle una alegría a los nuestros. Que estamos día sí, día no, y eso no nos llena. Y que a las 2 de la tarde estemos todos más contentos.”

"Si ganamos volveremos a estar cerca de los de arriba"

Para acabar, habló sobre Pina y Tarrera y la idea del centro del campo: “Están los dos, aunque probablemente no para 90 minutos al ritmo y a la exigencia que nos va a marcar el partido del domingo. Lógicamente hay partidos y partidos y nos enfrentamos a uno de los equipos más físicos, uno de los equipos más poderosos en ese aspecto y nosotros tenemos que plantear y contrarrestar pero luego proponer. Estar están y para bastantes minutos. Ahora ya es un poco del plan del partido y lógicamente no hacer el tonto para que se nos caigan para más”