Murcia peleará por la Final Four de BCL

El Ayuntamiento de Murcia apostará por acoger la Final Four de la Basketball Champions League. El concejal de Deportes. Miguel Ángel Noguera, y el director general de Deportes, Francisco Javier Sánchez, han confirmado en COPE Murcia que apostarán fuerte por acoger esta competición si UCAM Murcia CB logra la clasificación. El propio Sánchez ha resaltado que tanto Málaga como Tenerife, cuyos equipos también estarían en disposición de jugarla, no van a optar a ser sede, ya que ambos clubes lo han organizado recientemente.

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia ha indicado que "ya hemos demostrado, con la Supercopa de España, que estamos preparados para acoger grandes eventos y, si el UCAM se clasifica, que estoy convencido de que así va a ser, vamos a pelear para que el Palacio de los Deportes pueda ser sede de una competición en la que nuestro equipo tiene muchas opciones de conquistar el título"

Partido de la selección española de fútbol

Otro de los eventos a los que opta la Región de Murcia es acoger un partido internacional, amistoso u oficial, de la selección española de fútbol con motivo del centenario de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia "vamos a apostar fuerte por traer a la Región de Murcia un partido de la selección española de fútbol durante este año o a principios de 2025, de esta manera reforzamos nuestra candidatura para ser sede del Mundial 2030. Todavía estaría por decidir en qué lugar de la Región se jugaría ese partido".

En cuanto a la candidatura de Murcia para acoger el Mundial 2030, ha vuestro a mostrar su confianza, "estamos en el buen camino, la candidatura está muy consolidada. No nos fijamos en lo que pueda estar ocurriendo con otras regiones que aspiran a ser sede".

Sobre la opción de ser sede de la Final Four también resaltó que "somos aspirantes a ser sede de la Final Four siempre que el UCAM Murcia CB esté ahí. Nos lanzaremos. He preguntado a Tenerife y Málaga si quieren albergarla y han dicho que no".