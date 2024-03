Monteagudo: "El partido frente al Águilas es clave para seguir creciendo"

El técnico de UCAM Murcia CF, Alberto Monteagudo, ha analizado el importante partido de este domingo, a las 12'00, en BeSoccer La Condomina frente al Águilas FC, clave para seguir manteniendo las opciones de pelear por el ascenso".

En primer lugar, Alberto Monteagudo ha afirmado que "les he hecho ver a mis jugadores que el equipo está cada vez mejor, aunque es difícil después de haber perdido la última jornada por 4-2. El partido ante el Yeclano Deportivo hay que verlo y analizarlo bien donde hubo hasta un gol fantasma, pero es que mi equipo hizo un buen trabajo. Los chicos tienen cada día las ideas más claras. Ahora viene el Águilas, un equipo de arriba, jugamos en casa y aquí tenemos que seguir siendo fuertes".

Sobre el rival ha remarcado que "es un equipo muy armado, ordenado y fuerte que buscará aprovechar su momento. Tienen muchos jugadores con pasado en el UCAM Murcia CF. El Águilas CF es un conjunto difícil de hacerle gol, que ha cambiado de entrenador hasta unas semanas, pero venimos de Yecla y allí fuimos capaces de hacer dos goles e incluso más. Yo confío mucho en que este equipo genere y las que tengamos podamos hacerle daño".

Estamos en la recta final de la categoría y todo está en juego. Este fin de semana, los universitarios buscarán volver a la senda de la victoria y hacerlo junto a su afición, como ya pasó en su último choque en el Estadio BeSoccer La Condomina ante el filial del Real Betis Balompié. "Esta categoría marcar primero puede hacer que ganes 3-0 o pierdas 0-3. No merece la pena preocuparte por algo que no puedes corregir. No queremos estar donde queremos, estamos totalmente de acuerdo. Queremos estar más arriba, vamos a luchar por ello. El primer partido es este domingo y ojalá nos llevemos los tres puntos. Nuestra misión es seguir siendo fuertes ante nuestra afición", afirmó.

Este domingo, el técnico Alberto Monteagudo cumplirá su cuarto partido al frente del banquillo universitario. "Yo veo mejor al equipo a nivel táctico, en circulación de balón, posicionamiento, en la presión y en muchos otros aspectos según van pasando las semanas. Cada fin de semana los veo mejor y lo estamos trabajando en el día a día. Este domingo me gustaría ver la versión del Betis Deportivo, pero mejorada, sin esas lagunas y con la sensación de ser un equipo bien plantado en el campo y sin sufrir mucho en área propia", finalizó .