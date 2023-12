Mejoría de UCAM CF para sumar un punto ante el líder (0-0)

UCAM Murcia CF suma un punto ante el líder, el Sevilla Atlético (0-0). El conjunto universitario, con la presencia de Raúl Guilén en el banquillo, hizo un buen partido, en el que tuvo la posesión del balón durante casi todos los 90 minutos, pero le faltó garra arriba, y acierto, ya que tuvo varias ocasiones muy claras de gol. Con este resultado, cierra el año 2023 sin conocer ninguna derrota en Liga como local.

El líder del grupo no se mostró como tal en Murcia e incluso se empleó con excesiva dureza durante muchas fases del partido, algo poco habitual en un filial. El técnico cartagenero de UCAM CF, que podría ser el inquilino del banquillo hasta el final de temporada, se mostró satisfecho del juego de los suyos y solo lamentó la falta de acierto para despedir el año con una victoria.

??? Habla el técnico @raul_guillen12 en sala de prensa tras concluir el #UCAMMurciaSevillaAtlético. pic.twitter.com/SclV8U2w0v — UCAM Murcia CF (@UCAMMurciaCF) December 17, 2023









El cuadro universitario arrancó bien el encuentro, sufriendo cuando el filial sevillista se acercaba a la meta de Zorro, pero en términos generales, controlando el juego, y teniendo la posesión, tocando y basculando de lado a lado. Mucho control, pero poca garra, tuvieron los azulones en esos primeros compases del partido.

Desde el inicio vimos a un UCAM Murcia Club de Fútbol bien plantado en el terreno de juego, aunque fue el Sevilla Atlético el primero en golpear. En el minuto 2, Fer Pina salvó bajo los palos, con la cabeza, una falta directa peligrosa que se colaba al fondo de la red.

A raíz de esa acción, el conjunto universitario comenzó a generar peligro en campo contrario. Chinchilla, que volvía al once inicial tras su lesión, estuvo a un gran nivel y tuvo sus oportunidades, aunque no estuvo acertado de cara a portería. No obstante, fue protagonista en la jugada más clara de los nuestros. El 18 puso un caramelo para Arturo en el punto de penalti, pero el disparo del delantero fue despejado por el meta Alberto Flores, que evitó de manera magistral el 1-0 en el minuto 28. Posteriormente, Ramón Blázquez y Luque generaron sus ocasiones, pero ninguna de las dos acciones vieron portería.

Al inicio de la segunda parte, el UCAM Murcia Club de Fútbol sufrió un poco más ante un Sevilla Atlético que se hizo más protagonista con el balón. No obstante, el equipo se mostró solidario y supo frenar a un conjunto andaluz que solo fue capaz de generar peligro a balón parado. La más clara de ellos llegó en un saque de esquina con un centro directo que acabó golpeando en la parte de arriba del travesaño.

El técnico Raúl Guillén, que debutó en esta categoría con el primer equipo, buscó más frescura en sus chicos para la recta final del partido. Fabi Ródenas, Víctor Sánchez y Fran Miranda, que regresaba de lesión, fueron los elegidos y poco faltó que la ecuación saliera bien. En los últimos minutos, Ramón Blázquez, en una buena posición, no pudo sacar un remate limpio dentro del área tras una buena jugada colectiva. Ese balón acabó mansamente en las manos del guardameta del Sevilla Atlético.