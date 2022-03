Mario Simón: "Quedan muchos puntos pero el partido ante La Nucía es clave"

Mario Simón compareció ante los medios para analizar el partido que enfrenta al Real Murcia con La Nucía, encuentro clave entre dos equipos de la zona de arriba de la clasificación.

El técnico grana empezó la rueda de prensa hablando sobre el trabajo realizado por el equipo durante la semana: "no son iguales que cuando se gana, pero sirven para corregir cosas, hablar sobre aquello que tenemos que mejorar y enfocados desde el lunes en el partido contra La Nucía, han hecho buen trabajo a pesar del clima, pero con normalidad y muy buen trabajo"

Sobre las bajas de cara al partido de este fin de semana: "a de Miguel Serna por sanción, y como siempre decimos, después de los partidos surgen cargas y sobrecargas pero en principio nada importante de cara al domingo".

Acerca del estado de Pablo Ganet en los últimos partidos: "Pablo tiene unas condiciones muy determinadas, ha tenido partidos donde le ha costado un poco más y otros muy buenos, contra el Levante hace muy buen partidos, igual si me dices que nombrar al mejor jugador del partido sería difícil sería igual que con El Ejido pero en connotaciones distintas, al final no estuvimos ninguno al nivel; no es una preocupación, nosotros siempre buscamos algo colectivo y a partir de ahí llega el rendimiento individual"

Sobre la ausencia de Athuman en el último partido: "Ismael es un jugador que cuando ha estado a su mejor nivel ha sido importante, cuando en las últimas semanas no está dentro del once o la convocatoria es porque algo tiene que cambiar y mejorar porque hay compañeros que están mejor, no es ningún problema personal, estamos para exigir, buscar lo mejor para el equipo y es raro que un entrenador durante la semana no exija o se enfade, no hay ningún problema con nadie, por mi forma de trabajar y de exigir es raro la semana que no aprietas o existe alguna discusión o charla con algún jugador, eso sirve para buscar lo mejor de cada jugador, para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo a nivel colectivo".

Este fin de semana, previo al partido del Real Murcia, se disputará un amistoso internacional, con menos de 24 horas de diferencia, Mario fue preguntado sobre si existe cierta preocupación de cara al estado del césped: "eso es algo que no vamos a ver hasta que llegue el domingo, con toda la lluvia que hay, el campo está mejor, depende de la lluvia nos encontraremos un campo mejor o peor, me han asegurado de que tras el partido del sábado se va a trabajar en que el campo esté en las mejores condiciones".

Sobre la posible titularidad de Zeidane ante La Nucía: "a semana pasada estuvo la opción de la titularidad pero al final optamos por Juan, que había hecho una muy buena semana; está a muy buen nivel, recuperamos también a Pablo y eso nos hace tener jugadores en banda importantes para poder entrar".

Preguntado acerca de la gran trayectoria de César Ferrando, técnico de La Nucía: "me une una gran amistad con él, es un entrenador con un gran bagaje en Primera con el Atlético de Madrid y es un técnico que le saca todo el potencial a sus equipos; su Nucía es un conjunto muy sólido que solo ha encajado 13 goles y solo ha perdido 4 partidos como nosotros".

Mario Simón finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre la importancia de este encuentro por la situación clasificatoria de ambos equipos: "todavía quedan muchos puntos en juego, está claro que es un partido importante porque te puedes acercar al rival en la clasificación y le puedes recortar puntos".