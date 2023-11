Juanjo, lesionado en el menisco, estará varios meses de baja

Juanjo Angosto, veterano portero de ElPozo Murcia Costa Cálida Fútbol Sala, tendrá que estar varios meses de baja por culpa de la lesión que sufrió durante el partido que el equipo grana empató a cinco el pasado sábado frente al Noia Portus Apostoli y que hoy se supo que es la rotura parcial del menisco de su pierna izquierda.



El guardameta ciezano, de 38 años cumplidos el 19 de agosto y que venía alternando en la titularidad con el portugués Edu Sousa, fue explorado por el médico traumatólogo del club, Francisco Martínez, en el hospital Mesa del Castillo y en esa evaluación se conoció el alcance exacto de la dolencia.



Juanjo, quien resultó lastimado durante la segunda parte del choque frente al Noia y fue relevado por Edu Sousa, ya está siendo sometido a tratamiento conservador y este jueves comenzará la fisioterapia con Francisco Javier Jimeno, del centro de fisioterapia Intecc. Así pues, se descarta al menos en principio la operación aunque resulta evidente que estará varios meses fuera de la competición en la Primera División de fútbol sala pese a que desde la entidad no apuntaron el periodo de baja.