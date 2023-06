Javier Recio: "Hay pocos proyectos tan fiables como el del Real Murcia"

Javier Recio, nuevo director del club de fútbol Real Murcia, dijo en su presentación como tal que llega "con ambición pero yendo paso a paso" y que "si hablamos ya del ascenso, mal vamos", mientras que de la elección del técnico que sustituirá en el banquillo grana a Mario Simón remarcó que se busca a uno "que sepa soportar la presión".



Recio, madrileño de 50 años cuyo mayor logro fue ser partícipe del ascenso del Mallorca de segunda B a primera división, estuvo acompañado por Felipe Moreno, máximo accionista de la entidad, quien lo elogió: "Entre los candidatos que se postulaban, llegó la mejor persona para dirigir el proyecto y espero que sea durante mucho tiempo".



Según el dirigente, la elección está siendo muy bien recibida por quienes están vinculados de una u otra forma al club: "Nunca en los 15 años que llevo en el mundo del fútbol recibí tanta unanimidad y señales de enhorabuena como con esta elección. Se me ponen hasta los pelos de punta sabiendo lo que la gente piensa de este señor".



Recio, quien firmó contrato por dos temporadas y una opcional en función de objetivos, agradeció esas palabras y no ocultó su satisfacción por formar parte del Murcia: "Estoy contento por estar en este proyecto y veo pocos, tanto en esta categoría como en segunda división, tan fiables, serios y ambiciosos".



"Hubo varias opciones, pero desde que recibí la primera llamada, lo tuve claro. Sé el potencial del club y de dónde viene y con la estabilidad que da la propiedad supe que vendría y por suerte aquí estoy", expuso.



"Hay un margen de mejora y de crecimiento brutal y será muy importante acertar con la elección del entrenador y darle las herramientas", añadió pensando en "alguien que conozca la categoría, que entienda al Real Murcia y su exigencia y que, sobre todo, tenga carácter y personalidad para afrontar un partido con 20.000 personas en las gradas".



"Cuando las cosas no vayan como queremos, ha de saber soportar la presión y también manejar la situación con los medios, pues eso es algo que hay que saber llevar", añadió.



"Queremos tener a ese entrenador lo antes posible, pues a partir de ahí se podrá confeccionar la plantilla, pero no vamos a tener prisa ni acelerarnos, pues se trata de tomar la decisión correcta y para ello tendrán mucho que ver las sensaciones cuando te sientas con ellos, les escuchas y ves su grado de ambición", apostilló.



En cuanto al perfil de los futbolistas que pretende tener en la plantilla señaló que necesitan "jugadores que estén al nivel de la afición y tengan hambre e ilusión por conseguir objetivos importantes".



"Está claro que el presupuesto es importante, pero el proyecto tiene muchas cosas alrededor. Es ambicioso, Felipe y yo no estamos aquí para quedarnos en primera federativa, pero aquí no se va a firmar a golpe de talonario", dejó claro.



"Hay que hacer un equipo competitivo y que sea ganador de duelos, consistente en ,y a partir de ahí, contar con jugadores determinantes en ataque", agregó.



Después de quedarse sin acceder a la promoción de ascenso, el objetivo es evidente, aunque Recio prefiere pensar en el corto plazo: "Tenemos ambición, pero yendo paso a paso y si ahora mismo estamos hablando de ascenso, mal vamos".



"No debemos volvernos locos, sino darle normalidad a las victorias y a las derrotas, siempre con exigencia, pero sin olvidar del lugar del que venimos", indicó quien no pasó por alto el papel de una afición que es el principal valor del club, como demostró acudiendo en masa a los últimos partidos disputados en el estadio Enrique Roca.



"Pese a haber vivido momentos muy difíciles, la gente está volcada con el Real Murcia y es muy difícil encontrar ese apoyo en cualquier club de España", afirmó antes de aludir a la cantera.



"Vengo a trabajar también el fútbol base, que es fundamental para el Real Murcia, y no puede ser que cada año salgan de aquí varios jugadores y se vayan a equipos de la zona y en ese sentido se debe hacer un trabajo y un análisis más profundo con el tiempo", afirmó