Javi Ramírez: "Nosotros somos responsables de esta situación"

El defensa universitario ha sido el protagonista esta mañana en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina. Javi Ramírez ha comenzado su intervención afirmando que "no es la situación idónea cuando se producen cambios de entrenadores o de jugadores. Nosotros somos los responsables de esta situación y tenemos que seguir trabajando para conseguir la victoria".

Los universitarios atraviesan una dinámica negativa de resultados desde el inicio del 2024. "Todo el mundo hace sus cuentas, pero si no llegan los resultados a corto plazo de nada vale. Tenemos que centrarnos en ir partido a partido. Este domingo es el más importante y solo queremos conseguir la victoria. Los objetivos a corto plazo nos harán llegar al objetivo final", explicó Javi Ramírez.

"No nos podemos permitir el lujo cometer ningún error"

Sobre esta situación, Javi Ramírez ha sido autocrítico y ha afirmado que "es un global de todo. Hemos tenido partidos en los que un error defensivo nos ha penalizado muchísimo. Y luego hemos tenido otros partidos en los que hemos generado ocasiones de gol, pero no hemos sido contundentes. Se han dado múltiples situaciones".

Este domingo, el UCAM Murcia CF recibe en el Estadio BeSoccer La Condomina al filial del Betis Deportivo, equipo que no pierde en Liga desde el pasado mes de noviembre. No obstante, los andaluces no han ganado nunca al equipo universitario en su casa. "Cada semana es una final. Todas las semanas se ve lo igualado que está todo y cualquier equipo te puede ganar. Hay que jugarlos hasta el pitido final y tenemos que ir a por todas ante nuestra gente para conseguir los tres puntos", finalizó Javi Ramírez.