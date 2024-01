Hapoel Holon será el primer rival de UCAM CB en el Top 16

El Hapoel Holon, que este martes eliminó al Ostende, completa el grupo del UCAM Murcia CB para la segunda fase de la competición europea, en el que también están encuadrados los equipos griegos del AEK Atenas y Promitheas Patras, equipo en el que militó Arturs Kurucs antes de incorporarse a la disciplina del cuadro universitario el pasado mes de diciembre.



El primer partido será ante el equipo israelí el próximo martes, 23 de enero, a las 20'30 en el Palacio de los Deportes.

El conjunto murciano, que en la Liga Endesa marcha cuarto con 11 victorias en 18 jornadas y está clasificado para la Copa del Rey, volverá a disputar partidos europeos después de un parón de un mes para los de Sito Alonso, que fueron primeros en el grupo H de la primera fase de la Basketball Champions League (BCL) y, de ese modo, accedieron directamente a la siguiente sin tener que disputar la repesca que sí jugó, por ejemplo, el que será su primer adversario en el top 16.

