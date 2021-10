Fermín Aldeguer se compromete tres años con la escudería Speed Up

El murciano Fermín Aldeguer, de 16 años, será piloto de la escudería italiana Speed Up, con motos Boscoscuro, para los próximo tres años y en 2022 tendrá como compañero de equipo al italiano Romano Fenati.



Aldeguer, que nació el 5 de abril de 2005, comenzó a practicar el motociclismo a los seis años y ganó el título europeo de Superstock 600 en 2020.



Ha sido campeón de Europa de Moto2 con el Boscoscuro Talent Team Ciatti a falta de una carrera y debutó este año en mundial de Moto2 con Speed Up para conseguir sus primeros puntos mundiales.



"Poder correr un año completo en el Campeonato del Mundo es un sueño hecho realidad para mí y llevo esperando este momento desde que era un niño y ahora que por fin ha llegado no puedo esperar a vivirlo y aprovechar la oportunidad de crecer y ganar la mayor experiencia posible", reconoce Aldeguer.



"Sabemos que no va a ser un año fácil, vamos a tener que recoger datos y trabajar duro, pero ya estoy emocionado y tengo ganas de comenzar la próxima temporada para poder luchar en el Campeonato del Mundo", agregó el piloto murciano.