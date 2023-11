ElPozo Murcia Costa Cálida no puede fallar ante Peñíscola

ElPozo Murcia Costa Cálida, con las bajas del portero Juanjo Angosto y el ala cierre brasileño Felipe Valerio, ambos lesionados, recibirá este sábado a las ocho de la tarde en su pista del Palacio de los Deportes al Peñíscola Fútbol Sala castellonense con el propósito de ganar para poder progresar en la clasificación y el entrenador grana, Javi Rodríguez, indicó que ya están "dando pasos al frente y haciendo las cosas bien".

El encuentro, correspondiente a la décima jornada liguera en la Primera División de fútbol sala, le llega al cuadro murciano, siendo el quinto clasificado con 17 puntos sumados y muy cerca de los tres equipos que le preceden en la tabla, pues el Jimbee Cartagena, el Xota de Pamplona y el Mallorca Palma Futsal, que son segundo, tercero y cuarto, suman 18.

Más arriba está el líder, el Fútbol Club Barcelona, que acumula 25 puntos, habiendo jugado, como el Jimbee y el Palma, diez encuentros, uno más que la mayoría de los participantes en la máxima categoría en esta Liga.

ElPozo, que viene de vencer por 1-2 en la cancha del Family Cash Alzira, no gana en casa desde hace más de un mes. Su última victoria ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad por 6-3 queda bastante lejos, pues se registró el 29 de septiembre.

Además, a partir de ahí los de Javi Rodríguez sólo sumaron cinco puntos de 15 posibles. Esa racha, rota el pasado fin de semana en tierras valencianas, acabó empañó su buen inicio con cuatro triunfos consecutivos. Se perdió en seguridad defensiva y el acierto en ataque ya no era tan lúcido.

La victoria en Alzira supuso un punto de inflexión o al menos eso espera el técnico de Santa Coloma. "Cuando vienes de una racha mala y la rompes debes darle continuidad y es un momento de demostrar que volvimos, que estamos aquí y no nos fuimos", señaló quien no podrá contar con varios efectivos pero que aseguró que "eso no es ninguna excusa para nosotros".

"Los que estén lo darán todo para que no se note la ausencia de los demás", dijo para añadir que hay cierta preocupación en torno a Juanjo. "La semana que viene sabremos si finalmente se va a operar o no y si sigue con el tratamiento conservador que se le está aplicando", comentó con respecto al guardameta, que tiene una rotura parcial del menisco de su pierna izquierda.

Rodríguez, ausencias al margen, pide a sus jugadores "hacer una buena defensa y ser un equipo de mucha concentración, que quiere ganar".

"Estamos dando pasos, las cosas se están haciendo bien y, a pesar de tener jugadores lesionados, estamos dando la cara y al final cada vez se ve mejor la versión que yo quiero", agregó.

Del Peñíscola, que es octavo con 14 puntos y llega a esta cita tras perder por 4-5 frente al Palma, Rodríguez destacó que es "un equipo muy vertical, que juega muy bien y que apenas ha hecho cambios en su plantilla con respecto a la pasada campaña".