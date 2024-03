Dylan Ennis seguirá en Murcia hasta junio de 2025

Dylan Ennis, escolta canadiense de 32 años que llegó al UCAM Murcia el pasado verano procedente del Galatasaray Nef turco al firmar contrato por una temporada, prolongó su vínculo con la entidad universitaria por una campaña más.

Así lo comunicó este jueves el club presidido por María Dolores García Mascarell tras el acuerdo alcanzado entre las partes.

Dylan Jonathan Ennis, nacido en Toronto el 26 de diciembre de 1991, de 1,88 metros de estatura y que tiene experiencia en España -anteriormente estuvo en Zaragoza, Andorra y Las Palmas-, está cumpliendo con creces las expectativas generadas en torno a él.

Desde su llegada a la capital del Segura, el jugador norteamericano con pasaporte serbio se convirtió en un referente del UCAM CB, con el que disputa la Liga Endesa y la Liga de Campeones FIBA, además de haber participado en la Copa del Rey y en la Supercopa Endesa.

Su gran rendimiento -15,3 puntos, 3,4 asistencias y 14 de valoración en Liga Endesa y 11,2 puntos, 4,2 asistencias y 9,8 de valoración en competición europea- y su especial conexión con la grada hacen de Ennis una pieza clave en el equipo entrenado por Sito Alonso.

No place I rather be next year than here in Murcia! From the coaches, to the fans, to my teammates, to the city. There is nothing I don’t love about being here. We have a lot left of this season, but I’m happy to say I’M COMING BACK NEXT YEAR!!! Love you Murcia!! #TheLegacy ??