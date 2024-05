Cómodo triunfo de Carlos Alcaraz para avanzar a octavos de final

El murciano Carlos Alcaraz fulminó (6-4, 7-6(5), 6-3) al estadounidense Sebastian Korda este viernes para sumar su tercer triunfo esta semana en Roland Garros y alcanzar la ronda de octavos de final en el segundo 'Grand Slam' de la temporada.

El número tres del mundo dio un paso al frente después de las dudas que dejó hace dos días en segunda ronda contra el neerlandés Jesper De Jong. Con sólo cuatro partidos en la gira sobre tierra antes de París, los que jugó en Madrid, al murciano parecía que le faltaba rodaje para el asalto a su tercer 'grande'.

Sin embargo, después de un inicio igualado este viernes, Alcaraz aceleró para darse la opción de crecer en el Abierto francés y sumar una victoria de categoría en el turno de noche de la Philippe Chatrier. Korda hizo importante el triunfo porque plantó batalla de la buena, capaz de reaccionar a 'break' en contra dos sets.

El de El Palmar empezó el partido rompiendo a su rival, pero el americano, en una temporada bastante discreta, quiso aprovechar el choque de categoría para subir la moral. Korda recuperó su saque y golpeó con dureza, pero de un 3-3, Alcaraz puso el 6-3 en el primer acto y un 3-1 en el segundo, con su mejor nivel del año.

Con todo, Korda, que ya perdió hace dos años en París contra el español, recuperó el 'break' y aguantó hasta forzar la muerte súbita. Ahí, un par de bolas a la red del estadounidense y una derecha intratable del español encaminaron el partido a la vía rápida. El murciano terminó de soltar su derecha y repertorio, fuerte inicio de tercer set que le dio un 'break' temprano decisivo.

Korda siguió pegando con todo y, a la desesperada, trató de defenderse con un buen ataque, en un desenlace bonito para el espectador. Pese a la sesión de noche, el frío, la pelota pesada, Alcaraz sintió la bola a placer, la puso donde quiso, para recuperar caché de favorito en París con su billete a octavos.

El murciano, con un gran saque y soltura en su derecha tras todas las dudas de la lesión en el antebrazo que le impidió jugar en Montecarlo, Barcelona y Roma, tendrá que esperar para conocer su próximo rival, con el torneo afectado por los retrasos de la lluvia en las pistas sin techo, que saldrá del duelo entre el estadounidense Ben Shelton y el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Fully charged ????@carlosalcaraz is onto the second week for the third consecutive year!#RolandGarrospic.twitter.com/dfNgFY4SXg — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2024

Tercera temporada consecutiva en octavos

Por tercera temporada consecutiva, el español Carlos Alcaraz se clasificó para octavos de final de Roland Garros. El número 3 del ránking elevó su nivel con respecto al partido anterior contra el neerlandés Jasper de Jong, procedente de la fase previa, pero tuvo que aplicarse a fondo para derrotar a un correoso rival al que hace dos años ya venció en la misma ronda del mismo torneo.

Alcaraz sacó las conclusiones positivas del triunfo, que le permite avanzar por tercer año a octavos de final.

"He jugado mucho mejor que el partido anterior, me he movido mejor, he tenido algunos puntos muy buenos, me he sentido yo mismo durante este partido", dijo desde la pista.

"Me estoy divirtiendo, estoy encantado de jugar en esta pista en la que tengo grandes recuerdos. Cada día me siento mejor, jugando mejor. Cada día me encuentro más cómodo aquí en París", agregó.

Korda venía con menos descanso que Alcaraz, porque su partido de hace dos días fue aplazado por la lluvia, mientras que el del español, que se disputó en la central, con techo, pudo discurrir con normalidad.

El estadounidense se impuso al surcoreano Soonwoo Kwon en cuatro sets y quizá le faltó algo de energía para medirse al semifinalista del pasado año.









La lluvia volvió a aliarse con Alcaraz, cuyo rival en octavos también tendrá menos descanso, ya que de nuevo su partido fue retrasado. Será el estadounidense Ben Shelton, favorito 14, o el canadiense Félix Auger-Aliassime, 21. Cuando el duelo fue aplazado, el canadiense ganaba el primer set 5-4 y tenía servicio para cerrar la manga.