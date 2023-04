El Alhama Club de Fútbol ElPozo, cuyo primer equipo femenino pelea por lograr la permanencia en la Liga F, se ve salpicado por una polémica que señala a su entrenador, Juan Antonio García "Randri", como presunto autor de insultos y vejaciones a jugadoras del equipo, a lo cual respondió la propia entidad negando esos supuestos hechos.



Un artículo publicado en El Mundo Deportivo revela que las jugadoras del equipo, debutante esta temporada en la máxima categoría del fútbol femenino nacional tras su ascenso de la pasada campaña, habrían estado sufriendo insultos de índole machista y faltas de respeto por parte de técnico azulón, quien además es director deportivo, e incluso se cita el nombre de la centrocampista Mariela Coronel, jugadora argentina que causó baja en la plantilla a finales del pasado mes de diciembre.



Además, alude a la difusión de una fotografía y un vídeo de contenido sexual que las jugadoras recibieron el pasado día 27 de marzo.



La entidad murciana publicó este lunes un comunicado oficial en referencia a este asunto y en él niega la existencia de cualquier incidente grave con sus futbolistas y aclara que "no consta ninguna queja por insultos, vejaciones o cualquier comportamiento similar".



El Alhama CF ElPozo, que destacó su compromiso por el fomento del fútbol femenino y por su crecimiento, sale al paso de una información que daña su imagen y más concretamente en relación a la difusión del material gráfico supuestamente difundido también remarca que no hay constancia de ello y que "no son ciertas muchas de las informaciones que se están publicando" e indicó que abrió una investigación cuyas conclusiones se darán a conocer una vez que la misma haya acabado.



En la nota difundida el club pide el "máximo respeto" para la entidad y para quienes forman su plantilla.