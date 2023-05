Alberto Toril: "Vine con el objetivo de ascender"

El delantero del primer equipo, Alberto Toril, atendió a los medios del club, al finalizar la sesión de entrenamiento de esta mañana para hablar sobre el partido de esta semana en el estadio Enrique Roca de Murcia frente al CD Castellón, el ambiente vivido en el coliseo grana estas últimas jornadas, playoffs y más.

El “11” del conjunto pimentonero comenzó hablando sobre el enfrentamiento directo que se disputará en el coliseo grana este fin de semana: “Somos conscientes del partido que tenemos este domingo, al final quedan las últimas jornadas de liga, sabemos lo que nos jugamos así que vamos a salir con todo a ganar”. Sobre la plantilla, el delantero destacó: “Tenemos equipo de sobra para ganar estos encuentros, el domingo vamos a salir a llevarnos el partido y no queda otra que ganar. Sabemos que desde el minuto 1 no podemos salir a especular”

“Yo vine al Murcia con un objetivo en mi mente que era el ascenso, estamos en el camino, vamos a intentar meternos en el playoff como sea, y esa es la línea a seguir. Como te he dicho el domingo con todo, tenemos el equipo preparado para este finde”, afirmaba Toril.

En cuanto al rival, el delantero grana cree que, “el Castellón siempre tiene buen equipo, sabemos de su potencial y sabemos que no va a ser un partido fácil. Pero para eso estamos luchando por playoffs, aquí nadie regala nada y cada equipo va a tener que luchar por meterse arriba”

Jugar en casa es algo que a Toril le motiva mucho, y para ello, manda un mensaje a la afición grana: “Estos últimos partidos se nos escapan por pequeños detalles y errores que hemos cometido, pero pienso que estamos en la línea y que podemos ganar en casa con nuestra gente. Necesitamos que jugar en casa se note y sea eso una caldera para llevarnos el resultado”

“Para el partido me veo bien, estoy con confianza y vengo trabajando bien, al final estoy para lo que el míster quiera y el Murcia necesite. Espero estar a la altura del partido el domingo”, nos cuenta a la hora de hablar sobre su estado de forma para este tramo final.

Sobre conseguir la disputada plaza en PlayOffs, Toril asegura: “Somos conscientes de que primero nosotros tenemos que hacer nuestras cosas bien, y después de hacer nosotros los deberes, ya podremos mirar a los demás”, además añade, “cuando se acabe el último partido de liga es cuando hay que estar en playoffs, no ahora. Pero pienso que nos vamos a meter y para ello hay que pasar por el domingo”

En su anterior etapa por el club grana, Toril no había vivido el ambiente que muestra el Enrique Roca cada jornada que disputa el equipo en casa, ante esta situación el delantero nos cuenta que, “es una temporada diferente con aspiraciones diferentes. A todo el mundo le gustan estos partidos cuando te estás jugando cosas bonitas, tenemos que tener la ilusión por estar arriba y no tener miedo de no meternos, sabemos que si hacemos las cosas bien vamos a ganar”