Alberto Monteagudo: "La estructura del UCAM Murcia CF está muy por encima de la categoría"

El técnico Alberto Monteagudo ha sido presentado hoy en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina. El manchego ha estado arropado por Fran Vives, gerente del Club; Miguel Linares, director deportivo del Club; y Javier Guerra, en representación de SGE Edificaciones.

El primero en tomar la palabra en este acto ha sido nuestro director deportivo. "Lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida y agradecerle que haya asumido este reto. Alberto Monteagudo es un entrenador que necesita poca presentación porque su experiencia y trayectoria habla por sí sola. Conoce la Región de Murcia a la perfección por su paso como técnico y jugador profesional. Alberto Monteagudo viene con toda la ilusión del mundo y con ganas de hacerlo bien para alcanzar el objetivo marcado al inicio de temporada", afirmó Miguel Linares.

A continuación, el nuevo entrenador del UCAM Murcia CF ha realizado sus primeras declaraciones y ha hablado lo que supone para él regresar a la Región: "Cuando voy a sitio donde me he sentido muy feliz, me cambia la cara. Tengo unos grandes recuerdos de Murcia, de este estadio y estoy muy agradecido al Club y la presidenta su confianza y por representar este Club. Vengo con muchas ganas de hacerlo bien y de poder dar resultados positivos desde este fin de semana".

"Esta temporada he seguido al UCAM Murcia CF. En casa estaba siendo fuerte, pero fuera tenía dudas. En los últimos partidos por la dinámica, el Club buscaba otro empujón y no podía decirle que no a este Club. Siempre me ha gustado y me representa porque pienso que es un club con señorío. Estoy en el sitio correcto para desarrollar mis ideas futbolísticas".

"La estructura del UCAM Murcia CF está muy por encima de la categoría en la que compite"

La idea del técnico Alberto Monteagudo tiene la idea muy clara y así lo ha expuesto ante los medios de comunicación: "Mi objetivo es que el equipo sea reconocible y que los futbolistas crean en lo que pueden hacer. Me gusta hacerle ver que disfruten del día a día y que sepan sufrir con alegría. El fútbol todos sabemos como es luego. Estoy convencido de que los chicos han cogido esta idea y creo que van a dar un paso hacia adelante. Ojalá lo veamos este fin de semana ante La Unión".

Además, el entrenador universitario ha remarcado que "desde el minuto uno todos tienen que mejorar a nivel individual y ser protagonistas en esta categoría para mejorar en el aspecto grupal. Siempre con el máximo respeto al rival, pero este Club tiene que ser ganador y demostrarlo en el campo. Quiero ser práctico en el estilo de juego y el mensaje al grupo".

"Me gustaría estar aquí mucho tiempo"

Su debut en el banquillo se verá este domingo, a las 11:30h, en el Municipal de La Unión ante el FC La Unión Atlético. Sobre este partido, Alberto Monteagudo ha destacado que "es un equipo que tiene las ideas claras y en su casa, con un césped artificial, hay que tener cuidado con la circulación de balón. Yo creo que el partido va a estar en entender muy bien donde hay que incidir e imponernos en ese aspecto, además de sacar el talento que tenemos para hacernos con los tres puntos".