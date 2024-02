La UCAM imparte un curso de Doblaje de Factuals con oportunidades laborales

TransPerfect, la empresa global más importante del ámbito de la voz en off y el doblaje, inicia su andadura en el mundo de la educación superior de la mano de la UCAM con el Curso Superior Universitario en Doblaje de Factuals (entretenimiento basado en hechos), que ha comenzado esta semana. Al finalizar la formación, la primera semana de junio, los estudiantes, a los que no se exige ningún conocimiento específico previo, serán parte del banco de voces de TransPerfect de Voz en Off y Doblaje.

“Tiene una sede en Barcelona y cuenta con más de 1.000 empleados; nos enorgullece trabajar junto a ellos, siendo además la única universidad que colabora con la empresa en esta línea”, ha destacado el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa.

“El mundo del doblaje ofrece muchas oportunidades en cuanto al contenido, desde documentales, cintas de animación, películas, programas de e-learning o de telerrealidad. Son grandes oportunidades para el alumnado, ya que tenemos una base de datos muy extensa con actores y actrices de doblaje a los que llamamos cuando tenemos trabajos”, asegura Gemma Cuní, responsable de Casting de Doblaje de TransPerfect.

La empresa puso en marcha en 2019 la plataforma Estudio Next Dubbing Academy de grabación en remoto y gracias a ello, el curso contará con dos bloques, “una parte presencial, de 50 horas, que se imparte en la UCAM, en nuestro Estudio de Doblaje, y de forma paralela otra online, también de 50 horas. La intención es que los estudiantes puedan trabajar desde casa con una pequeña instalación”, explica Josefina Sánchez Martínez, Secretaría Académica del Grado en Comunicación Audiovisual y Directora del Curso Superior Universitario en Doblaje de Factuals.