Katsikaris: "En Murcia hay mucha gente que va a quedar para siempre en mi vida"

El entrenador del Bàsquet Girona,Fotis Katsikaris, admitió la superioridad del UCAM Murcia Club Baloncesto en el partido que los granas vencieron por 81-73 en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura y dijo que "ellos fueron mucho más equipo que nosotros".

"Quiero felicitar al UCAM Murcia porque fue mucho más equipo que nosotros. Ya dije en la previa que si no pones el nivel físico que ellos te proponen, es muy difícil competir ante este rival porque tiene mucho talento en una plantilla profunda. No me gustó nada nuestra actitud defensivamente en la primera parte, aunque en la segunda hicimos un mejor esfuerzo atrás y encontramos mejores opciones en ataque", apuntó el técnico griego al hacer su valoración del encuentro.

"Estoy luchando con el grupo que tengo desde el primer día que llegué al Girona. Aquí hay que dar el 100% en la pista y luego veremos. No es la primera vez que nos pasa y está claro que con esta actitud no se puede ganar", añadió ejerciendo la crítica.

Además, envió un mensaje a los integrantes del grupo que maneja. "Cuento con una plantilla de 14 jugadores y no voy a hacer rotaciones de colegio para que todos estén contentos. Jugar más es algo que está en su mano", manifestó el de Níkea.

?? Esto es ????????????????????, amigos.

Y qué maravilla.



FOTIS KATSIKARIS ???? SITO ALONSO



¡Dos LEYENDAS del banquillo de @UCAMMurcia!#LigaEndesapic.twitter.com/cHzUp4kseN — Liga Endesa (@ACBCOM) March 9, 2024





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Katsikaris entrenó al UCAM CB en la campaña 2015/2016 y condujo al cuadro universitario a los cuartos de final de la Liga Endesa siendo, por ahora, el único técnico que lo logró en las 26 campañas del club murciano en la élite del baloncesto español. En su regreso fue mayoritariamente ovacionado.

"Agradezco a la gente que me aplaudió. Siempre estaré agradecido a la gente de un club que quedará siempre en mi vida y eso lo considero importante", señaló tras el choque.