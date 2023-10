Así será la investigación judicial del incendio de Murcia: "Empezamos por la planta más baja"

En Murcia ya son 13 las víctimas que ha provocado el incendio en las discotecas de Las Atalayas. Se trata de un lugar muy conocido en la región porque es una zona comercial y de ocio. Eran de las discotecas más concurridas desde hace unos años. Fonda Milagros, Teatre y Golden. En la madrugada del pasado domingo el fuego arrasó con los locales. La menos afectada ha sido esta última discoteca. Se sabe que hay 13 personas que se han rescatado de los escombros y se han podido identificar 5.

La codirectora de 'La Tarde', Pilar Cisneros, se ha desplazado hasta allí y explicaba que para ser conscientes de lo que ha ocurrido hay que verlo en primera persona. La fachada no da una idea clara de cómo ha quedado el interior y aún los bomberos siguen trabajando e intentando asegurar la zona.

Pilar Cisneros desde el lugar de los hechos con la Policía Nacional detrás

no saben a dónde acudir. Por allí siguen apareciendo conocidos con incredubilidad de lo que ha pasado. Rubí Reyes es colombiana y madre de un amigo de Eric, chico que celebraba su cumpleaños. Su hijo es posible que sea de los que aún quedan por identificar de las víctimas mortales. Comentaba en La angustia de las familias es enorme porque. Por allí siguen apareciendo conocidos con incredubilidad de lo que ha pasado. Rubí Reyes es colombiana y madre de un amigo de Eric, chico que celebraba su cumpleaños. Su hijo es posible que sea de los que aún quedan por identificar de las víctimas mortales. Comentaba en 'La Tarde' que no sabe "nada de él, el móvil lo tiene apagado". La policía le recomendaba que acudiera al anatómico forense para poder obtener más noticias.





La historia de Rubí, madre de una de las víctimas del incendio

Eric estaba con su hermano Sergio, con su madre Marta en un restaurante y decidieron ir a la discoteca para pasarlo bien. Otro de los conocidos que se están desplazando es Reinaldo y explicaba que él conocía a todos los amigos de Eric, "era un grupo grande, solo que algunos se fueron a casa y se quedaron ellos, unos 12, entonces, solo mandaban WhatsApp diciendo lo bien que se lo pasaban, venirse. Yo me enteré de todo a las siete y media de la mañana y me vine a ver si podía ayudar en algo. Venía un amigo y me decía mi mujer, ¡está dentro, está dentro! Fue una cosa rápida, empezó como oler a quemado, pero tampoco se alarmaron tanto, cuando ya vieron llamas empezaron a sacar gente, se fue la luz y se fastidió todo. Mi mujer tiene mensajes de gente pidiéndonos ayuda, muy feo".

¿Cómo se hace una investigación para un incendio de estas características?

Todavía no hay datos exactos de cuándo puede empezar la investigación del incendio, la idea era que los bomberos aseguraran la zona desde primera hora de la mañana. El perito especialista en incendios y director del Gabinete Jurídico Pericial MG Pericitaciones, José Antonio Macía Gabaldón es de Murcia y conoce los locales incendiados. Ha señalado en 'La Tarde' que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que "la investigación es bastante larga, al día siguiente incluso existe bastante carga térmica, hay que empezar siempre desde el interior, con bastante cuidado y firmeza, viendo exactamente el origen de la causa".

Sobre los locales, Jose Antonio comentaba que "eran discotecas bastante llamativas, desconocemos el aforo de la gente que podría haber aquella noche, parecía todo muy bien preparado para el tipo de nave, estamos hablando de 1000 metros cuadrados. He podido visualizar que el sistema de canalización, aire acondicionado y electricidad sí que lo comparten. Esto puede ser una gran ayuda de donde empezaría el fuego. Cuando empieza el humo, no hay mucha luz, es muy difícil cuando empieza la gente alarmarse".

Para empezar a estudiar un incendio como el que se ha producido en Las Atalayas, José Antonio comentaba que "empezamos por la planta más baja, que es la que menos daños habrá sufrido, en este caso con el derrumbe de la cubierta, se empieza a estudiar el cuadro de acelerantes, por ejemplo, cuadro de luces, ver si existe algún cuarto donde se almacenan bengalas y terminaremos visualizando dónde se encuentra el derrumbe y el origen, los bomberos son las primeras personas que entran para echarnos una mano. Hay que ir paso a paso, mirando y mirando. Hay que ver todo y empezar a pedir licencias".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado