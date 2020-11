Quique Pina (hijo) se hace cargo de la parcela deportiva del Lorca FC

El Lorca FC sigue inmerso en el "circo deportivo" que tiene montado el presidente de la entidad Roberto Torres durante los últimos días. Las decisiones del mandatario lorquino a nivel deportivo han significado el hundimiento progresivo del club, que ha pasado de luchar por ascender a Segunda División B durante su primer mandato, a situaciones circenses durante los dos siguientes años.

Torres decidió el segundo año de su estancia en el equipo de la Ciudad de Sol, incorporar jugadores que no cobraran, dando un vuelco de timón antes del inicio del curso, para cerrar un convenio con la Génova Academy que dirige Morris Pagniello y formar un grupo de jóvenes futbolistas que buscaban proyección en el mundo del fútbol. Ese grupo de chavales estarían entrenados por el ex futbolista internacional y de renombre mundial Walter Pandiani, quien abandonó el barco del Lorca FC, cuando el presidente le indicó que las alineaciones las haría una aplicación móvil que estaba desarrollando y donde los aficionados tomarían el mando de la situación. Pandiani no dudó ni un minuto en salir de un club que no tenía "sentido". El año se acabó muy lejos de los puestos de playoff de ascenso y con una temporada cerrada por la pandemia.

Cuando la "sensatez" parecía volver al seno de la cúpula directiva, jugadores contrastados, algunos de la comarca y con vínculos en equipos de la ciudad como el Lorca CF Base o Lorca Féminas, otra vuelta de tuerca hace que el circo en el que se ha convertido el Lorca FC sigue sorprendiendo al mundo del deporte rey en la Región de Murcia.

El proyecto formado por Juan Pedro López y Sergio Segura no es viable para el presidente madrileño que indicó a los jugadores que no pagaba más y que se contrataría a un entrenador y jugadores que no cobrarían.

Torres ha pagado el mes de octubre y los jugadores han perdonado el mes de noviembre, recibiendo la baja algunos de ellos (Valdeolivas, Isuardi, Sergio León, Dieguito y Totti), pero no dejando salir a otros jugadores antes del lunes para así garantizarse un mínimo de futbolistas con los que viajar al Llano del Beal este domingo para jugar a las 16.00 horas contra la Deportiva Minera.

Cayu, Ros, Asensio, Cristo Martín y otros muchos ya tienen destino, pero no la baja federativa que recibirán a principios de la próxima semana.

Además, el Lorca FC ha incorporado en las últimas horas a cuatro jugadores. Se trata de Adrián Ballesta, Enrique García, Hamed Sako y José Francisco García Belluga. Estos jugadores han llegado de la mano de Quique Pina, hijo del que fuera propietario del Granada CF y Cádiz CF, pero quien ha indicado que el "no tiene nada que ver con este proyecto".

La idea de Quique Pina hijo es hacer el bloque deportivo, contar con un entrenador para el partido contra la Deportiva Minera y formar un equipo para competir lo que resta de temporada con Roberto Torres como presidente y gestionando el club.