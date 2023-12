Estos serán los refuerzos del CF Lorca Deportiva en el mercado invernal

El CF Lorca Deportivo regresó al trabajo tras las fiestas navideñas y lo hizo en campo de entrenamiento José Miñarro, anexo al Artés Carrasco. El técnico Juan Arsenal hizo una sesión de trabajo física, para ver el estado en el que se encuentran los jugadores de la plantilla, aunque también realizó una segunda parte de trabajo con balón.

Además de todos los integrantes del primer equipo, se contó con la presencia de algunos chicos del filial, y se pudo ver la evolución de Juanjo, el lateral derecho que tras la grave lesión sufrida, ya está en la recta final de la recuperación.

COPE Lorca aprovechó esa primera sesión de trabajo para hablar con el Director Deportivo del club blanquiazul, David Navarro, que aseguró que se ha vuelto al trabajo con "la idea de recuperar la ilusión que habíamos perdido en los últimos partidos, hay que recuperar el tono físico y sensaciones, que no fueron buenas en la recta final del año"

Navarro y el cuerpo técnico pretenden cambiar la imagen dada ante el Montecasillas, donde a pesar de la victoria, los aficionados blanquiazules se marcharon enfadados por el mal y pobre juego de su equipo.

La semana de trabajo les llevará hasta el viernes 29 de diciembre, donde jugarán a las 10.30 horas en el Juan Casuco, un partido amistoso ante el Juvenil Nacional del Lorca CF Base. Esa será la última sesión de trabajo, para disfrutar de la celebración de Nochevieja y volver al trabajo el día 2 de enero con la mente puesta en el primer partido del año ante El Palmar, que ya tiene horario fijado, domingo 7 de enero a las 12.15 horas en el Municipal del Palmar.

Tras ese partido se recibe en casa al CD Cieza de Carrasco y Paco García y se cierra la primera vuelta a domicilio ante el Alcantarilla.

Tres partidos importantes, aunque "Peki" quiere centrarse en lo más inmediato "la situación actual es mirar al Palmar, conseguir los tres puntos y luego pensar en el CD Cieza y Alcantarilla. Nos equivocaríamos si miramos más allá, primero es recuperar sensacones de un equipo sólido como lo fuimos ante el UCAM B en el Mayayo, yo creo que esa fue nuestra mejor versión, y olvidar la imagen ante el Montecasillas"

El nuevo técnico llega tres semanas al mando del equipo y es prematuro para ver la idea de su juego, aunque Arsenal si tiene claro que líneas hay que reforzar.

El técnico manchego quiere "reforzar la zona defensiva, no es que no los vea capacitados, sino que por su forma de jugar y de entender el fútbol quiere otros elementos", pero no sólo se centrará en esa línea, ya que "salvo la portería y la delantera, todas las posiciones se pueden mejorar" aseguró Peki

Cristian Arco y Lolo son de la confianza del técnico y dirección deportiva, así como la delantera "creo que tenemos con Cristian García y Solsona la mejor delantera del grupo, en el resto de posiciones haremos cambios, habrá entradas y salidas"

David Navarro también confirmó a COPE que movimientos se esperan durante los próximos días y semanas, hasta el 31 de enero que es cuando se cierra el mercado invernal.

"haremos 3 o 4 salidas y las mismas incorporaciones. Queremos que haya algo nuevo para el partido ante El Palmar, pero el grueso de las operaciones se comenzará hacer a partir del 10 de enero, que es cuando los equipos comenzarán a moverse"

Según ha podido saber COPE LORCA, desde la entidad lorquina se está trabajando en la llegada de varios jugadores que están en una categoría superior y que darían un salto de calidad al equipo en defensa y las bandas.

La segunda parte de la competición estará marcada por la presencia de los equipos que ya están ocupando los puestos altos del grupo XIII, ya que para David Navarro "creo que los cinco o seis equipos que están arriban son los que seguirán, excepto Pulpileño que tenía expectativas más altas al igual que nosotros, no me duele en reconocerlo, no estamos cumpliendo, pero estamos en situación que subiremos posiciones en la clasificación y espero que nos de para llegar a la Deportiva Minera que es el que ocupa el primer puesto"

David Navarro está confiado en que el equipo subirá el nivel y para ello cuenta con la confianza del mandatario mexicano Jaques Passy quien ha transmitido "tranquilidad, el proyecto es largo, pero el objetivo es ascender ahora, y si es como primer mejor, nos ha comunicado que hará lo que haga falta para reforzar el equipo, hay tranquilidad para trabajar"

El empresario mexicano, tiene previsto viajar a principios de año a España, para presenciar en directo el primer partido de 2024 ante El Palmar