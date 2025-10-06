Una sentencia obliga al gobierno de Lorca a dar acceso al PSOE a información municipal que no le entregó

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Murcia ha condenado al Ayuntamiento de Lorca a permitir el acceso y la entrega de copias a los expedientes municipales que sobre diversos asuntos le solicitó el PSOE de forma reiterada y que no le facilitó el consistorio, algo que este niega, por lo que ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación.

El concejal José Ángel Ponce ha dicho que el fallo judicial, que también condena al ayuntamiento al pago de las costas procesales, reconoce que el gobierno del PP y Vox ocultó de forma deliberada el acceso a expedientes administrativos al partido en la oposición.

Se trata de siete expedientes relacionados, entre otros temas, con el cobro a colectivos por el uso de espacios como públicos como el recinto ferial Ifelor o el auditorio, con la condonación de una deuda a la entidad de saneamiento Esamur, con información sobre la recaudación y costes de la corrida de toros con la que reinauguró la plaza de Sutullena en 2024 o sobre los permisos para la construcción de una tubería en Zarzalico.

Según el PSOE la ocultación de esa información vulneró su derecho constitucional a la participación política.

La portavoz del Gobierno, Rosa Medina, ha dicho que los servicios jurídicos aconsejan al consistorio que apele la sentencia "porque es un asunto de mera interpretación del derecho".

Ha afirmado que el PSOE ha presentado caso 200 requerimientos de información y que se le han contestado a todos, y aclara que el litigio se centra solo en seis peticiones de asuntos en los que se ha facilitado a la oposición toda la documentación municipal "con transparencia plena".