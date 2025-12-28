Rescatados 3 vehículos en Lorca y uno en Puerto Lumbreras por la fuerte tormenta de lluvia y granizo

Imagen de la tormenta en una calle del centro de Lorca este domingo

Los servicios municipales de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca han rescatado en la tarde de este domingo a los ocupantes de tres vehículos que se salieron de la calzada durante una fuerte tormenta de granizo y en Puerto Lumbreras ha sido rescatado otro en la rambla de El Murciano.

En el caso de Lorca ha ocurrido en la RM-11, que conecta con Águilas al inicio de la subida del alto de Purias y entre los vehículos auxiliados se encontraba uno en el que viajaba una familia con dos niños, ha informado Emergencias.

El consistorio lorquino ha aclarado que la carretera ya es transitable, aunque con precaución.

Está cortado al tráfico el Camino Real de Vera, también la rambla de El Saladar y los servicios de emergencias trabajan en varias urgencias por achiques de agua, aunque no revisten gravedad.

En Puerto Lumbreras una operación conjunta de Protección Civil y la Policía Local ha permitido rescatar a un pareja atrapada en el coche en la rambla de El Murciano.

La comarca de Lorca se encuentra en aviso naranja hasta las 21 horas por posibilidad de lluvias fuertes acompañadas de tormenta.