David Carro: "Esta Copa del Rey tiene muchos alicientes"
El reputado agente da las claves de esta Copa y también se refiere al papel de los baleares en Primera FEB: "es una categoría híper competitiva ", cree que el Palmer aún está a tiempo de salvarse.
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura7:31 min escucha
