Puerto Lumbreras: Destapan el robo de 56 millones de litros de agua de un pozo ilegal

La Operación Zahorí de la Guardia Civil ha permitido destapar en Puerto Lumbreras un caso de robo de agua de un pozo ilegal, del que dos empresarios habrían extraído sin permisos 56 millones de litros que luego vendían a granjas porcinas para el abastecimiento de los animales, e incluso a particulares para llenar sus piscinas.

Los agentes han constatado la extracción de más de 110.000 litros diarios de forma ilegal y a los dos investigados se les atribuye la presunta autoría de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y de un delito de usurpación de aguas subterráneas.

La Guardia Civil inició la investigación a raíz de la presentación ante el Servicio de Protección a la Naturaleza de una denuncia conjunta firmada por 128 vecinos de la diputación lorquina de Zarzalico, en la cual informaban de que, ante la falta de agua para uso ganadero en la zona, se estaban suministrando cubas de agua para abastecer a estas explotaciones ganaderas.

Los agentes localizaron un punto de llenado de camiones cisterna y comprobaron el destino de éstos abasteciendo de agua explotaciones porcinas y viviendas y consiguieron localizar el pozo de la que se extraía, sin ningún tipo de contador volumétrico y sin permisos de aprovechamiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Se estima que por la venta del agua los investigados obtuvieron al menos 275.000 euros en 18 meses en función de los albaranes contrastados, aunque se desconoce cuánto tiempo se ha mantenido el aprovechamiento ilegal, que puede remontarse a varias décadas.