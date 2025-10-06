El PP pide a AEMET medidas para mejorar la precisión de los avisos meteorológicos en Águilas

El PP de Águilas ha anunciado que en el próximo pleno presentará una iniciativa para instar a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a revisar la actual delimitación territorial de los avisos meteorológicos en la comarca del Guadalentín con el objetivo de mejorar la precisión de las alertas.

El concejal Juan Lajarín ha afirmado que los últimos episodios de lluvia intensa que han afectado a la localidad “no estaban contemplados con precisión en los avisos oficiales” de la AEMET, lo que ha generado “incertidumbre entre los vecinos y una falta de previsión ante fenómenos que pueden ser peligrosos para la población y los bienes de la ciudad”.

Lajarín ha recordado que AEMET agrupa a Águilas en la actualidad dentro del área ‘Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas’, una delimitación que para su partido “no refleja la realidad geográfica ni climática” del municipio.

El edil ha argumentado que la orografía aguileña “es completamente distinta a la del interior del Valle del Guadalentín” porque las sierras que rodean a la localidad “crean un microclima propio que no siempre se comporta igual que el del resto de la comarca”.

Esta circunstancia ha provocado que Águilas haya sufrido en ocasiones tormentas o lluvias torrenciales “sin que se activen alertas específicas para nuestra zona o en otras ocasiones, dichos avisos se quedan cortos”.

Ha relatado que en dos de los tres últimos episodios de lluvias torrenciales en los que la localidad ha sufrido inundaciones, como los de septiembre de 2021 y marzo de 2025, “la alerta era inexistente o mucho menor” de las precipitaciones que finalmente cayeron sobre la ciudad.

Su partido también se queja de en en algunas ocasiones la alerta meteorológica se lance cuando el fenómeno adverso ya ha afectado a la localidad y eso “provoca que la administración local en particular y la población en general no esté prevenida ante posibles fenómenos meteorológicos adversos”.

Lajarín remarca que el PP no cuestiona el trabajo de los técnicos de las AEMET, sino “colaborar para mejorar la precisión y utilidad de las predicciones y avisos en beneficio de la seguridad ciudadana”.

Su propuesta incluirá la solicitud de reforzar los canales de comunicación de los avisos meteorológicos a nivel local, de manera que la ciudadanía reciba información actualizada y anticipada cuando se prevean fenómenos adversos en el municipio.