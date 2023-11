"¿Me pones un bocadillo de lomo?... que sepas que te voy a robar"

"Buenas noches ¿me pones un bocadillo de lomo con queso?... que sepas que te vamos a robar....

Esa fue la llamada que recibió Lorena Hidalgo, la propietaria del Bar Soriano hace unos días mientras estaba atendiendo a sus clientes en bar que regenta junto a su marido en la Calle Narciso Yepes de Lorca.

La dueña de este local, no hizo mucho caso de esa llamada anónima y que consideró de broma cuando descolgó el teléfono para atender un pedido más, de los muchos que le realizan a menudo en este bar situado en un barrio obrero de Lorca.

"Yo no le hice mucho caso, pensaba que era una broma y con el lío que teníamos en bar no le presté atención".

Curiosamente, unos días después, en el garaje situado frente al local que atienden a diario, donde almacenan bebidas y otros utensilios de familiares y amigos cometieron un robo, "entre utensilios, productos del bar y bebidas que almacenamos en ese local, calculamos que unos 2.000 euros aproximadamente en productos"

Por desgracia, no es la primera vez que sufren un robo. José y Lorena, acumulan tres robos en menos de un año.

En los dos anteriores, sufridos en el propio bar, los ladrones se llevaron dinero en metálico, décimos de loteria y otros productos de valor, por lo que tuvieron que poner alarma en el local y unos "barrotes en la ventana lateral, que era por donde entraban, haciendo malabares para acceder en el recinto".

Los propietarios de este conocido local de la Rambilla de San Lázaro, están cansados de los robos, "en los anteriores casos hemos denunciado, pero como no llegamos a ninguna parte, no creo que denunciemos ahora, nos costará poner una alarma en el garaje, para que no vuelva a pasar. Anteriormente fuimos a comisaria a declarar, pero no sirvió de mucho"





Son las palabras de su su propietaria, Lorena Hidalgo, que ha dicho a COPE que al en esta ocasión "al parecer han entrado varias noches forzando la persiana de entrada, que luego volvían a bajar."

En su última entrada se marcharon sin bajar la persiana y cuando un vecino lo vio avisó a la Policía.

El botín que se han llevado incluye bebidas valoradas en mil euros y algunos utensilios que había en el bar.

