La Policía Local de Lorca moderniza su parque móvil con cuatro nuevos coches patrulla

La Policía Local de Lorca ha estrenado cuatro nuevos vehículos patrulla valorados en 302.000 euros con los que actualiza su parque móvil, tras la incorporación en septiembre de un furgón, un todoterreno y dos motocicletas tipo trail que costaron otros 100.000 euros al Ayuntamiento.

El alcalde, Fulgencio Gil, ha presentado los nuevos vehículos, de tipología SUV (deportivo-utilitario) lo que los hace especialmente versátiles para patrullas en zonas rurales y urbanas, en función de las necesidades.

Tres de ellos se dedicarán a las patrullas ordinarias y uno ha sido asignado a la unidad especial de seguridad ciudadana GISC.

Gil ha destacado que todos tienen la etiqueta ambiental ECO de la Dirección General de Tráfico y que cumplen los protocolos ambientales más exigentes en materia de eficiencia y contaminación.

El alcalde ha recordado que, además de estos ocho nuevos vehículos adquiridos en dos meses, la Policía Local también ha incorporado recientemente dos drones de última generación equipados con cámara térmica y gran autonomía de vuelo.

También se ha ampliado la plantilla con ocho nuevos agentes, más otras cinco plazas previstas, reafirmando “el compromiso del Gobierno de Lorca con la seguridad ciudadana, la prevención del delito y la rápida respuesta ante emergencias”, ha dicho el alcalde.