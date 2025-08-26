Pedro Millán, presidente de la Hermandad Virgen de las Huertas, pregonero de la "Feria Chica" de Lorca

Pedro Millán, presidente de la Hermandad Virgen de las Huertas será el encargado de ofrecer el pregón de la Feria Chica, en honor a la patrona de Lorca y tomará el relevo del que fuera diestro lorquino, Pepín Jiménez, encargado de ofrecer el pregón en 2024.

Como novedad, este año el pregón se realizará dentro del santuario, tal y como ha confirmado ante los medios de comunicación el presidente de la AAVV Virgen de las Huertas, Luis González quien ha trasladado “la gran ilusión con la que han preparado este programa, destacando la figura de Pedro Millán por su aportación continua para todo lo que tiene que ver con nuestra madre, el Santuario y el enclave, además de a todos aquellos que lo han hecho posible con sus aportaciones"

Azúcar Moreno y Álvaro García serán los platos fuertes de las actuaciones en directo, que tendrán lugar el viernes 5 y sábado 6 de septiembre, respectivamente, ambos a las 23.30h., en la plaza Rey Sabio. Se sumarán la actuación del grupo Avidya, además de otras protagonizadas por Dj´s (Diego Cano, Iván Belmonte y Celso), que ofrecerán música actual y para todos los públicos.

El domingo, 7 de septiembre, tendrá lugar la Gala Inaugural del 35 Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas, una de las citas más espectaculares de la ‘feria chica’, dada su proyección

Estas actividades se unen a las más importantes que se celebran el lunes, 8 de septiembre, día de la festividad de la Patrona de Lorca, Santa María Real de las Huertas.

Será un día de cierre de fiestas de lo más completo, comenzando a las 5.30 horas, con la ‘despierta’ por los Auroros de Lorca, desde el Puente de la Torta hasta el Santuario Patronal.

Posteriormente y cada hora, se sucederá la Misa Mayor en el Santuario Patronal, que acogerá, ya por la tarde, a las 19 horas, la Santa Misa con un acto especial a nuestra Patrona y Alcadesa Honorifica de Lorca.

Le seguirá a las 21.30 horas la Clausura del 35 Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas, en la plaza Rey Sabio, desde donde se podrán disfrutar, a partir de las 23.30 horas el Castillo de Fuegos artificiales, que pondrán el broche de oro a unas fiestas que se superan cada año.

Luis González, presidente de la AAVV ha añadido que este año se ha realizado un esfuerzo económico para evitar los apagones de luz en la zona de feriantes y por ello se ha realizado "una inversión de cerca de 4.000 euros aportados por la Asociación de vecinos para la instalación eléctrica de los feriantes."

Ayuntamiento de Lorca Cartel y actividades que componen la Feria Chica de Lorca

CARTEL DE MARÍA JOSÉ FOTÓGRAFO

Al acto de presentación del calendario de actividades han acudido Juan Francisco Martínez, director del ITREM y María de las Huertas García, concejala de festejos, que han hecho mención especial al "cartel de este año, cuya autora ha sido María José Ruiz Reverte, una ilustración en acuarela que incluye los elementos definitorios del enclave y la propia celebración, como son la portada del Convento vista desde la plaza Rey Sabio y puestos típicos, pero destacando en la parte central la imagen de nuestra Patrona escoltada por una agrupación de folclore"

Por su parte, Juan Francisco Martínez ha reseñado que “la Feria Chica forma parte de nuestra identidad. Los lorquinos no concebimos el mes de septiembre sin los cultos religiosos a nuestra patrona, el tradicional turrón con anís en los puestos de la plaza Rey Sabio o el Festival Internacional de Folklore de Coros y Danzas Virgen de las Huertas”.