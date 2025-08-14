La mejora de la eficiencia energética en viviendas, llega a familias vulnerables de Lorca

Más de 60 viviendas se han visto beneficiadas de este programa que se denomina ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.

Son ayudas con fondos europeos y tienen por objetivo la reducción como mínimo de un 30% de consumo energético gracias al aislamiento de fachadas y cubiertas, sustitución de carpintería o cualquier otra acción que consiga ese ahorro energético

La edil de urbanismo María Hernández ha visitado una de estas casas donde las obras, por un montante de 27.800 euros han sido sufragadas íntegramente así como los honorarios del técnico competente, dada la situación de vulnerabilidad que tenía la familia afectada.

El Ayuntamiento de Lorca ha solicitado más ayudas, ya que quedan pendientes de atender 16 peticiones de familias que también cumplían con los criterios exigidos.

"Quedan pendientes de acometer, por extinción de la partida transferida, un total de 25 viviendas, 16 de ellas con familias en situación de vulnerabilidad, ubicadas en su mayoría en las diputaciones de nuestro término municipal, las cuales tienen íntegramente presentada la documentación requerida, incluido el proyecto de la obra a realizar, estando a la espera de una nueva dotación de fondos Next Generation”.