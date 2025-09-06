Lorca volverá a estar presente en INTERGIFT, la feria internacional del regalo y la decoración

El Salón Internacional del Regalo y la Decoración, es una de las ferias más importantes de España y de Europa en el sector del interiorismo, decoración, regalo y complementos.

INTERGIFT, como se conoce a esta feria, se celebra dos veces al año en IFEMA Madrid, normalmente en febrero y septiembre, y reúne a fabricantes, distribuidores y profesionales tanto nacionales como internacionales.

Las principales características que tiene este encuentro, es que permiten que las empresas participantes, presenten sus últimas colecciones de decoración, menaje, textil, papelería, regalo, etc.

Es una lugar que sirve como punto de encuentro para productores, diseñadores, distribuidores y comercios minoristas, contando con zonas especializadas como las denominadas "Home & Deco", destinada al interiorismo, mobiliario, textil... "Gift" sobre artículos de regalo, papelería, etc y "Bisutex" sobre moda, complementos y bisutería.

El objetivo de esta feria es presentar innovaciones en estilos decorativos, sostenibilidad y productos ecológicos, impulsar las ventas y conseguir la internacionalización de las marcas, así como ofrecer a comercios y profesionales, la oportunidad de renovar sus catálogos con productos exclusivos.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lorca, a través del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia, junto con el INFO (Instituto de Fomento de la Región de Murcia), participará en la próxima edición de INTERGIFT, una de las ferias internacionales más prestigiosas de regalos y decoración que se celebrará en IFEMA, Madrid, del 10 al 13 de septiembre.

Tras el éxito del año pasado, la Cámara de Comercio contará con un stand institucional dedicado a la promoción de la artesanía tradicional de la Región de Murcia. Bajo el lema "En buenas manos. Artesanía de la Región de Murcia", donde se exhibirá una selección de productos artesanales únicos que representan la rica herencia cultural de la región.

Una Muestra de la Excelencia Artesanal

El stand de la Cámara de Comercio ofrecerá a los visitantes la oportunidad de descubrir la diversidad y calidad de la artesanía murciana, destacando productos emblemáticos como la cerámica, la taracea, las jarapas, la carpintería y los complementos. Cada uno de estos productos refleja la dedicación y el saber hacer de los artesanos locales, quienes preservan técnicas ancestrales, mientras innovan para adaptarse a las demandas actuales del mercado, y que participarán a través de la colaboración de la Asociación de Artesanos de Lorca, ARTELOR, y la Casa del Artesano de Lorca integrada en la Concejalía de Artesanía del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, que formarán parte del espacio del stand institucional, al igual que lo hará FERAMUR, la Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia, representando la artesanía regional, que se celebra dos semanas después, del 25 al 28 de septiembre, en IFELOR, y que tendrá un gran protagonismo en INTERGIFT, buscando profesionales que asistan a FERAMUR con el objetivo de establecer contactos y negocio con nuestros artesanos en la feria.

Además, se invita a cualquier artesano de la Región de Murcia y se pone a su disposición utilizar el espacio institucional ubicado para esos días en el stand, para mantener cualquier tipo de reunión con posibles clientes, hacer negocio en la feria, dejar tarjetas de visita, video promocional, o cualquier tipo de muestra, catálogo o producto para degustar y darlo a conocer en la feria.

Actividades y Experiencias en Vivo

El stand contará con demostraciones en vivo todos los días a las realizadas por los asociados expositores de ARTELOR y Casa del Artesano, donde mostrarán su habilidad y maestría en la creación de piezas únicas. Estas demostraciones ofrecerán una visión directa del proceso de fabricación, permitiendo a los visitantes apreciar de cerca la destreza y el detalle que caracteriza a la artesanía murciana.

Impulsando la Artesanía Regional

La participación en INTERGIFT forma parte de la misión de la Cámara de Comercio de Lorca de apoyar y promover el desarrollo económico y artesano de la región. Este evento brinda una plataforma excepcional para dar a conocer la artesanía murciana a un público nacional e internacional, abrir nuevos mercados y establecer contactos comerciales que puedan beneficiar a los artesanos locales, ya que INTERGIFT es uno de los foros más importantes de captación de profesionales del sector.

Algunos de los artesanos lorquinos que participarán en esta feria son Alfarería Eusebio Lario - Cerámica Martín Lario, Taracea Francisco Montero, jarapas, Azabache Altier de tocados y complementos, así como Manolo Ruiz del Tallera de Madera.