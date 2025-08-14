Lorca refuerza los trabajos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Esta bacteria vive en agua dulce pero se multiplica en sistemas de agua artificiales si no están bien mantenidos como es el caso de torres de refrigeración, sistemas de agua caliente como duchas o grifos.

Por este motivo desde la concejalía de Sanidad, y a través de una empresa especializada, se realizan de manera periódica estas tareas, que se incrementan en periodo estival, cuando el riesgo de contraer esta enfermedad es mayor por el aumento de las temperaturas

Belén Díaz concejal de sanidad del Ayto de Lorca ha asegurado que estas tareas se realizan en todas las instalaciones que utilizan agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles, se encuentren ubicadas en zonas abiertas y de uso colectivo, y puedan ser susceptibles de convertirse en foco de propagación

“En total, estamos hablando de decenas de instalaciones existentes en el término municipal de Lorca, donde se incluyen: 68 fuentes ornamentales, 38 colegios públicos y concertados, 7 instalaciones deportivas, 3 albergues municipales, 3 centros de atención a la infancia y los aseos del Huerto de la Rueda a los que se dirigen la empresa específica contratada para llevar a cabo este mantenimiento higiénico-sanitario”, ha sumado Díaz.