Lorca participará en el III Congreso Europeo de Semana Santa y Pascua que se celebra en Portugal

Lorca participará en el III Congreso Europeo de Semana Santa y Pascua, que se celebrará en Portugal los días 8 y 10 de octubre y que reunirá a especialistas y representantes de diferentes países para reflexionar y compartir nociones sobre el valor de la autenticidad, y el desarrollo turístico de estas celebraciones

Concretamente se celebrará en las ciudades portuguesas de Ovar y Santa María da Feira entre los días 8 y 10 de octubre de 2025. Bajo el título ‘Identidades Vivas’ donde Lorca estará representada por el concejal de Turismo, Santiago Parra, quien ha asegurado que “la presencia de Lorca en este foro refuerza el compromiso municipal con la difusión, promoción y puesta en valor de la Semana Santa como seña de identidad cultural, histórica y patrimonial del municipio”.

La cita comprende cuatro conferencias, dos mesas redondas y tres paneles de comunicaciones temáticas con la participación de una veintena de expertos de Portugal, España, Eslovenia, Croacia, Polonia y Malta. Asimismo, el programa incluye visitas y actos culturales que permitirán a los asistentes conocer de cerca las ciudades anfitrionas.

Esta es una de las actividades que se organiza dentro de la IV edición de los ‘Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua’ y en la que la ciudad de Lorca ofreceraá durante el mes de octubre, visitas guiadas, exposiciones, talleres infantiles y otras actividades gratuitas dentro de la cuarta edición de esta cita de carácter internacional

Esta acción permitirá conocer, fuera de su época de celebración, el patrimonio cultural vinculado a la Semana Santa y Pascua que atesora nuestra localidad, que es miembro de la Red Europea

El calendario previsto incluye propuestas para todas las edades y públicos. Durante todo este mes, tanto el Museo Azul de la Semana Santa (MASS) como el Museo de Bordados del Paso Blanco celebrarán jornadas de puertas abiertas gratuitas para visitantes de las ciudades integradas en la Red Europea.

Entre las propuestas más destacadas, figuran las visitas guiadas “Museos y Monumentos de la Semana Santa de Lorca” (4, 18 y 25 de octubre), que permitirán recorrer a pie el monumento al procesionista, el monumento al pueblo hebreo y el relieve de la cuadriga, con acceso incluido a los museos de bordados del Paso Blanco y del Paso Azul. La salida será a las 7:00h. desde el Centro de Visitantes del municipio.

El programa incorpora también la visita inmersiva a la Semana Santa de Lorca con gafas de realidad virtual en el Museo de Bordados del Paso Blanco, que permitirá a los asistentes vivir de forma sensorial el esplendor de los desfiles. Tendrá lugar los días 9, 16 y 23 de octubre a partir de las 17:30h.

Junto a estas actividades, destacan dos exposiciones de gran interés: la muestra temporal sobre la creación artística en el MASS, del 11 de septiembre al 8 de diciembre, y la exposición extraordinaria ‘Felices, un siglo de bordado en el Paso Blanco’, abierta hasta el 9 de noviembre.

En total, son más de una decena los municipios europeos que participan en esta iniciativa en países como España, Malta y Portugal, entre otros. Cada localidad organiza su propia programación, que incluye actividades diversas que permitirán dar a conocer más estas tradiciones y la diversidad de manifestaciones que se desarrollan en los distintos lugares de Europa, todos ellos con un legado compartido.

La Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, creada en 2019, es una organización dedicada a la difusión de las tradiciones vinculadas con estas celebraciones, contribuyendo así a la salvaguarda de su valioso y rico patrimonio. Su objetivo principal es favorecer un mayor conocimiento de los valores de este extenso legado, presente y vivo en gran parte de Europa.