Lorca ofrece a la Comunidad Autónoma la experiencia de EPESLOR para facilitar la implantación del Plan de Formación en Emergencias para el próximo curso

La Escuela Pública de Emergencias de Lorca, conocida como EPESLOR, es una iniciativa pionera del Ayuntamiento de Lorca destinada a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias mediante formación especializada para la ciudadanía y los profesionales del ámbito de la seguridad y protección civil.

EPESLOR nació con el objetivo de formar a profesionales y voluntarios de emergencias, seguridad y servicios de emergencias así como capacitar a la ciudadanía en general en prevención, autoprotección e intervención ante situaciones críticas.

Esta formación puesta en marcha por el Consistorio, también ha llegado a más de 3.000 alumnos lorquinos de Educación Primaria, E.S.O., Bachillerato y FP, con más de 400 horas de docencia lo que le ha permitido formarse en prevención, autoprotección e intervención en emergencias y catástrofes

Este programa ha supuesto la realización de 110 acciones formativas, superando las 400 horas de docencia, incluyendo 71 acciones formativas sobre RCP, maniobra de Heimlich y alerta al 112 y también 12 acciones formativas sobre prevención de conductas suicidas.

A partir de este curso 25/26 el plan de formación de emergencias nacional será obligatorio impartirlo en todos los centros educativos de España en los niveles, Infantil, Primaria, FP y Bachillerato y desde el Ayuntamiento de Lorca se ha puesto a disposición de la Comunidad Autónoma la experiencia de su personal técnico docente para apoyar la elaboración de contenidos y formación en emergencias del profesorado a nivel regional, con el objetivo de facilitar la implantación del plan de formación en emergencias aprobado a nivel nacional

José Martínez, concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, aseguraba que " dicha formación programada a nivel nacional es coincidente con la que al Escuela Pública de Emergencias de Lorca viene desarrollando anualmente en los centros educativos de Lorca, siendo impartida por un equipo de formadores coordinados por nuestro psicólogo especialista en emergencias y comunicación que, forma parte de la plantilla del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, cubriendo el equipo formativo de la EPESLOR, todos los ámbitos de conocimiento del Plan de Formación en Emergencias establecido oficialmente a nivel nacional.

“En este sentido, y dada la experiencia de nuestros profesionales en este campo, ponemos la Escuela Pública de Emergencias de Lorca (EPESLOR) a disposición de la Consejería de Educación y Formación Profesional y de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, como centro de referencia de la formación en emergencias y autoprotección a nivel autonómico y por supuesto local, dispuestos a colaborar en la elaboración de los contenidos necesarios y formar al profesorado que impartirá dichos contenidos”, ha concluido el edil.