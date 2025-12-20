Lorca lleva la ganadería a las aulas para conectar a los jóvenes con el mundo rural

El Ayuntamiento de Lorca, a través de la Concejalía de Vertebración y Lucha contra la Despoblación, ha puesto en marcha el proyecto educativo “Ganadería con Sello Murciano”. La iniciativa se desarrollará del 7 de enero al 30 de marzo en los institutos de Lorca y sus pedanías con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones la realidad del sector ganadero y su papel estratégico en la Región de Murcia.

La concejal del área, Carmen Menduiña, ha explicado que el proyecto se enmarca dentro de la estrategia municipal para reforzar el arraigo al territorio, dar visibilidad al mundo rural y garantizar el relevo generacional. En este sentido, ha destacado que la ganadería “no sólo es una actividad económica fundamental, sino también un elemento esencial de nuestra identidad cultural y social”.

Despertar la conciencia rural

Desde la concejalía se ha detectado que gran parte del alumnado, sobre todo en entornos urbanos, desconoce el trabajo diario que se desarrolla en las explotaciones ganaderas, así como su profesionalización y compromiso medioambiental. "Acercar esta realidad a los jóvenes es imprescindible para que comprendan el valor del sector y el papel que desempeña en la fijación de población y el equilibrio territorial”, ha señalado Menduiña.

El programa se desarrollará a través de actividades formativas, divulgativas y prácticas guiadas por veterinarios y ganaderos de la región. La metodología empleada será activa y participativa, basada en el Aprendizaje por Proyectos (ABP), fomentando el trabajo en equipo y la implicación del alumnado, que utilizará la producción audiovisual como herramienta educativa.

Primeras visitas a los centros

Durante estas semanas, ya se han llevado a cabo las visitas iniciales a los centros educativos participantes. En estas sesiones, los estudiantes han tenido un primer acercamiento al sector ganadero a través de la figura del veterinario, lo que ha servido para despertar su interés y curiosidad.

“Con ‘Ganadería con Sello Murciano’, apostamos por la educación como herramienta clave para conectar a las nuevas generaciones con el territorio, reforzar valores de respeto hacia los animales y el medio ambiente, y avanzar en la lucha contra la despoblación”, ha concluido la concejal.