Gerardo Cuerva alza la voz contra el "desgobierno" en España y el "mal endémico" de Granada

Al asumir nuevamente la presidencia de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva ha lanzado un discurso contundente en el que asegura que no guardará silencio. Cuerva ha afirmado que le preocupa "mucho España", su "desgobierno" y su "deriva radical", así como el "mal endémico" de Granada con las infraestructuras, aunque mantiene la esperanza en el futuro de la provincia.

Duras críticas a la situación nacional

Como presidente de la CGE, Gerardo Cuerva ha expresado su profunda inquietud por la situación del país. "Me preocupa su desgobierno, cuya expresión, tal vez, más extrema es la falta de presupuestos generales del estado", ha señalado. El líder de los empresarios ha denunciado que "la igualdad de los españoles se esté subastando por unos votos" y ha alertado sobre la "deriva radical de sus políticas respecto a los empresarios".

Me preocupa que la igualdad de los españoles se esté subastando por unos votos" Gerardo Cuerva Presidente CGE

Cuerva ha criticado también "el desprecio al parlamento" y "el menosprecio a la representación de los empresarios", lamentando que la sociedad civil no esté dando una respuesta firme. En su intervención, ha recordado a los líderes empresariales de la Transición, como Carlos Ferrer Salat, que fueron "valientes" para "hacer de España una nación fuerte, creíble, respetada y con futuro", un espíritu que echa en falta en la actualidad.

El presidente de la patronal granadina ha denunciado que, pese a los constantes "ataques a las empresas por parte del Gobierno de España", no se está hablando de ello. "En España se siguen produciendo incrementos desorbitados de la fiscalidad, de cotizaciones. Se impone la salida del salario mínimo interprofesional sin que se esté mejorando la productividad", ha sentenciado.

Granada, la eterna perjudicada

La segunda gran preocupación de Cuerva es Granada, una provincia marcada por lo que ha calificado como un "mal endémico": llegar siempre tarde a las infraestructuras. Ha recordado las palabras de anteriores presidentes de la CGE, como su padre, Gerardo Cuerva Bayer, quien ya en 1988 reclamaba autovías clave. "Cambiemos autovía Sevilla a Granada por las conducciones de Rules. La Granada-Baza por el corredor ferroviario y la Bailén-Motril por el tren de Motril, y las declaraciones siguen siendo válidas", ha lamentado.

Cuerva ha subrayado la frustrante repetición de la historia para la provincia. "Llegamos tarde a la autovía y al AVE, y llegamos tarde al corredor ferroviario del Mediterráneo y al tren de Motril, y no pasa gran cosa", ha manifestado. Ha criticado que, pese a sus firmes denuncias públicas sobre las necesidades de Granada, ningún representante de las administraciones se haya sentido interpelado.

Llegamos tarde a la autovía y al AVE, y llegamos tarde al corredor ferroviario del Mediterráneo y al tren de Motril, y no pasa gran cosa" Gerardo Cuerva Presidente CGE

Una oportunidad de futuro

A pesar del diagnóstico crítico, Gerardo Cuerva ha afirmado que "algo está cambiando en Granada" y que existe "una oportunidad única". Esta esperanza se fundamenta en proyectos transformadores como el acelerador de partículas IFMIF-DONES, que puede crear "un sector industrial fuerte" vinculado a la ciencia y la investigación, complementando a los sectores tradicionales como el comercio, el turismo, el sector agroalimentario y la construcción.

Finalmente, ha depositado su principal esperanza en los propios empresarios de Granada. "Hombres y mujeres con talento, sin miedo ni al fracaso ni a las trabas, con ideas innovadoras, con liderazgo", ha descrito. Por ellos, y porque cree que "Granada tiene remedio", se ha comprometido a no guardar silencio y a trabajar para que la provincia alcance su máximo potencial. "Ese es mi compromiso. Desde este mismo momento, en esta casa, nos ponemos a trabajar para ellos y para Granada", ha concluido.