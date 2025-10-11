Lorca fomenta el uso de la bicicleta con 3 estaciones de mantenimiento para ciclos

El Ayuntamiento de Lorca quiere generalizar el uso de la bicicleta como medio de desplazamiento por la ciudad y para eso da facilidades a los ciclistas con medidas como la instalación de tres estaciones de mantenimiento para estos vehículos a pedales.

Están situadas en lugares estratégicos que cuentan con vídeo vigilancia en las avenidas de Europa, Juan Carlos I y Jerónimo Santa Fe, en puntos de interconexión de barrios, cerca de centros educativos y próximos a los recorridos de los carriles bici.

Las estaciones están equipadas con el material básico para poder realizar pequeños ajustes y reparaciones en el camino, además de contar con un dispositivo para inflar las ruedas.

La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, María Hernández, que se desplaza por la ciudad en bicicleta, ha dicho que las estaciones ocupan poco menos de metro y medio de espacio en la vía pública y que permiten mejorar la experiencia diaria de los usuarios de la bicicleta.

Se trata de un servicio gratuito, aunque como los carros de la compra de los supermercados requiere de una moneda para poder acceder a las herramientas, que luego recupera el ciclista.

Entre las herramientas disponibles hay dos palancas para desmontar cubierta; destornillador de estrella; destornillador plano, una llave inglesa y una bomba de mano lateral.