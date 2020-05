El PP de Lorca exige que los afectados recuperen la bonificación del IBI

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha afirmado hoy, jornada en la que se cumplen 9 años desde que se registraran dos terremotos que causaron gravísimos daños en nuestra ciudad, que "los lorquinos exigimos que el PSOE devuelva la bonificación del 50% del IBI que quitó a los damnificados por los terremotos en el mismo momento en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Otros se han olvidado del tema, han sacado el “excusómetro”, y quieren que nadie re-cuerde que se han llevado más de 7,5 millones de euros del bolsillo de los afectados por los seísmos. Ya nadie los ve exigiendo este tema, porque en el mismo momento que su “líder nacio-nal” se hizo con la presidencia del gobierno, dejaron de hacerlo."

Gil ha destacado que "la bonificación del 50% del IBI es una ayuda fiscal que el gobierno de España nos debe y nosotros, desde el Partido Popular, vamos a seguir reclamando que se nos devuelva, al menos para este año. Es evidente que el proceso de reconstrucción está a punto de culminarse, pero aún no se ha completado, por lo que esta bonificación sigue siendo necesaria. Los colectivos con los que nos estamos reuniendo de forma periódica durante estas sema-nas tienen una coincidencia común a la hora de establecer qué ayudas necesitan los lorquinos para poder hacer frente a la situación tan difícil por la que estamos atravesando. Se trata de recu-perar la bonificación fiscal que más ha beneficiado a las familias lorquinas afectadas por los te-rremotos, que dejaría en los bolsillos de los ciudadanos una cifra que supera los 7,5 millones de euros, y que ayudaría de forma directa a 44.000 lorquinos."

Para el portavoz de los populares "mientras que nuestro gobierno regional ha cumplido con los afectados, dando por justifi-cadas todas las ayudas y cerrando de forma definitiva esta cuestión, no podemos decir lo mismo del gobierno sociocomunista que estamos sufriendo. Llevamos más de un año y medio recla-mando a Pedro Sánchez que cumpla con los lorquinos, pero se niega. Es lamentable que el PSOE haya dado lugar a que su gobierno nos quitara esta ayuda. Algunos quieren convertir este día en un sucedáneo de celebración, pero hoy no hay nada que celebrar, sino que hoy es un día para recordar lo que está pasando y exigir que nos devuelvan lo que nos han quitado. El gobierno del PSOE no tuvo suficiente con llevarse los 7,5 millones de euros de la bonificación del IBI, es que también se han quedado con los 3 millones de euros de inversiones en pedanías que tenían que haber enviado a Lorca hace un año y medio."

Gil ha finalizado indicando que "estamos hablando de 10,5 millones de euros que el PSOE nos ha quitado. Pero su voraci-dad contra los lorquinos no tiene límite, y ahora ya están anunciado que también se van a llevar los 2,2 millones de euros del superávit que desde el PP dejamos en la caja del ayuntamiento. El importe total del saqueo que el gobierno sociocomunista ha perpetrado con los lorquinos ascien-de a una cantidad total de 12,7 millones de euros. Esta es la realidad."