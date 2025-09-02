Lorca exige al MITECO la limpieza de ramblas y cauces de su competencia

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha supervisado esta mañana las tareas de limpieza que se están desarrollando en la Rambla de Biznaga, donde los técnicos municipales, tras los trabajos realizados en distintos enclaves del municipio durante meses, ahora se afanan por concluir esta semana las tareas, que implican la eliminación de maleza, ramas caídas, arbustos, escombros y residuos de todo tipo, utilizando además maquinaria especial en aquellas zonas con más riesgo.

Desde el Ayuntamiento se afirma que se trata de la mayor operación de desbroce la historia con más de 800 kilómetros de cunetas y ramales y una inversión superior a los 100.000 euros.

Las últimas ramblas tareas se están realizando además de Biznaga en las ramblas de Las Señoritas, Las Chatas y Los Arcos

Fulgencio Gil asegura que desde el consitorio lorquino se está cumpliendo con esta tarea, no como la Confederación Hidrográfica del Segura, de la que asegura que aún están esperando que haga su parte; “Nosotros estamos cumpliendo, realizando la limpieza de la trama urbana de los cauces de las ramblas y del río Guadalentín del municipio, que llegan está semana a su recta final, pero queremos que la Confederación haga su parte; porque nos alegra que se centren en otras zonas de la Cuenca, pero aquí también necesitamos que lleguen. La presencia de vegetación de gran porte y su amplia densidad pueden ocasionar graves consecuencias. En concreto, nos preocupa mucho el cauce del Guadalentín. Eso es lo que venimos reclamando desde hace mucho, además de la construcción del canal de la Rambla de Biznaga y las presas de Béjar, Nogalte y Torrecilla."

Por último, el alcalde Fulgencio Gil ha insistido en que “parece que algunos no han aprendido nada de lo ocurrido en Lorca en 2012 y en Valencia hace un año; y mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), no asuma la necesidad de contar con obras hidráulicas de defensa en las ramblas de Torrecilla, Nogalte, Béjar, el Murciano, así como, en la rambla de Biznaga, es necesario que adopte medidas preventivas ‘de todo tipo’ que minimicen los efectos de una posible DANA en cualquier punto vulnerable de nuestro término municipal”.