Lorca establece el primer protocolo de emergencias de la Región para apagones energéticos 

Un año después del gran apagón eléctrico que afectó a la Península Ibérica y el sur de Francia, el Ayuntamiento de Lorca ha presentado un plan de actuación pionero para reaccionar ante una emergencia similar. El municipio se convierte en el primero de la Región de Murcia y uno de los pocos de España en sistematizar una respuesta integral ante este tipo de desastres, estableciendo un protocolo específico de actuación municipal para hacer frente a crisis de recursos energéticos.

El protocolo es el resultado de las lecciones aprendidas tras el apagón del 28 de abril de 2025, un suceso que dejó a un millón de personas sin suministro, provocó 5 víctimas mortales y graves pérdidas económicas, ha recordado el alcalde, Fulgencio Gil, en la presentación del documento.

Un plan basado en tres pilares

El plan de autoprotección se centra en las infraestructuras críticas y los servicios esenciales. El primer pilar es la garantía de los suministros de energía en puntos clave, asegurando el mantenimiento de los grupos electrógenos en edificios como el consistorio, el Centro de Desarrollo Local o el Palacio de Ferias y Congresos.

Las comunicaciones son el segundo eje fundamental. El plan contempla la reactivación de la antigua red analógica de emergencia, con transmisores de radio que han sido recuperados, y la consolidación del sistema de conexión digital por vía satélite (Starlink). Durante el apagón, Lorca fue el único municipio de la región que dispuso de un sistema de comunicaciones vía satélite, lo que permitió el contacto con otras administraciones.

El tercer pilar es la protección de las personas vulnerables. Se ha solicitado a la consejería de política social el censo de personas electrodependientes o que viven solas para prestarles atención individualizada e inmediata en caso de un nuevo apagón. Esta es la máxima prioridad del protocolo.

El primer paso es garantizar la seguridad de las personas más vulnerables" Fulgencio Gil Alcalde de Lorca

Lecciones aprendidas y coordinación

El protocolo es fruto de un foro técnico y de jornadas de análisis. Ricardo Villalba, coordinador del servicio municipal de Emergencias, ha explicado que "el primer paso es garantizar la seguridad de las personas más vulnerables". Para ello, en caso de un nuevo apagón, se activaría de inmediato un centro de coordinación operativo integrado con todos los servicios municipales. Posteriormente, se procedería a garantizar los servicios esenciales como el agua, el suministro a infraestructuras sanitarias y residencias.

Entre las lecciones aprendidas, se ha destacado la importancia no solo de tener grupos electrógenos, sino también de contar con depósitos de gasoil para asegurar su autonomía y tener controladas las reservas en gasolineras que también dispongan de generadores para el bombeo.

Recomendaciones a la población

En caso de un nuevo apagón, las autoridades piden a la ciudadanía mantener la calma. Villalba ha ha subrayado que "la población tiene que tener claro que no podemos atenderlo todo de inmediato, pero tienen que mantener la calma", ya que la prioridad serán las personas en peligro y los más vulnerables.

También se recomienda no hacer un uso abusivo de las telecomunicaciones. Utilizar el teléfono solo para lo estrictamente necesario ayuda a no descargar las baterías de los repetidores, cuya autonomía es limitada en una situación de crisis energética. Con este plan, el servicio de protección civil y emergencias de Lorca se posiciona como "uno de los más preparados de toda España", ha explicado el técnico.