Asturias se la juega con su red eléctrica, un año después del gran apagón: "Si no lo conseguimos, puede suponer problemas..."

Justo un año después del gran apagón que dejó sin luz a toda España, la situación energética de Asturias se encuentra en un momento crucial, lleno de cambios y desafíos. En una entrevista en COPE Asturias, el director de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), Carlos García, ha analizado el panorama actual, marcado por la transición energética y la necesidad de tomar decisiones estratégicas para el futuro de la región.

Aunque un fallo masivo como el de hace un año parece poco probable, ya que "se dieron muchas circunstancias anómalas a la vez", García advierte de la urgencia de actuar. La principal lección del apagón no solo fue la importancia de tener a mano linternas o dinero en efectivo, sino la evidencia de las debilidades estructurales del sistema.

Los retos del sector energético

Asturias se encuentra inmersa, al igual que el resto de Europa, en un profundo "proceso de descarbonización de la economía". Esto implica, según García, una transición larga desde las fuentes fósiles a las renovables, la mejora de la eficiencia energética y la electrificación de la economía. Un cambio de paradigma que ha provocado que la región, históricamente exportadora de energía, se haya convertido en importadora neta en los dos últimos años, tras el cierre de centrales térmicas.

COPE Asturias Reloj del Teatro Campoamor de Oviedo, parado en el momento del apagón

Este nuevo escenario obliga a poner el foco en las infraestructuras. "Necesitamos reforzar muy bien las redes eléctricas", afirma el director de FAEN. La demanda de electricidad es creciente en todos los sectores, pero es especialmente crítica para la industria asturiana. Sin una red robusta, el futuro de importantes proyectos industriales, que generan actividad económica y empleo, podría estar en riesgo.

Asturias se juega mucho con el desarrollo del anillo eléctrico, porque si no, tendremos problemas..." Carlos García Director de FAEN

En este sentido, el desarrollo del llamado "anillo central" es una pieza clave que se viene reclamando desde hace años. García es tajante al respecto: "Ahí nos jugamos mucho como región porque, si no lo conseguimos desarrollar, va a suponer problemas desde el punto de vista de garantía de suministro". La falta de esta infraestructura no solo afectaría al suministro existente, sino que impediría satisfacer la demanda de nuevos consumidores industriales.

las renovables y el autoconsumo

Las energías renovables son la otra gran palanca del cambio. Aunque la producción en Asturias, -basada en hidroeléctrica, eólica y solar- puede fluctuar dependiendo de factores como el viento o la lluvia, su avance es "inevitable y necesario". García lo justifica con tres razones: la medioambiental, la reducción de costes que han experimentado y, de forma crucial, la independencia geopolítica. "Depender de petróleo y de gas natural, del que no tenemos nada ni en Asturias ni en España, no es la política energética más acertada", sentencia.

El gran apagón parece haber despertado la conciencia de los ciudadanos y las empresas. Desde entonces, en FAEN han notado un aumento significativo de las consultas sobre autoconsumo y almacenamiento. "Sí que hemos recibido muchas más preguntas para producir energía eléctrica", explica García, tanto de particulares que quieren instalar paneles fotovoltaicos, como de empresas interesadas en el autoconsumo compartido o en baterías para tener un recurso disponible ante un posible corte de luz.

El impacto de la geopolítica

El actual conflicto en Oriente Próximo añade más presión al sistema. Aunque García cree que la garantía de suministro para España no se ve tan comprometida, sí reconoce que "nos afecta mucho oscilaciones en precio", como se ha visto en el incremento del coste de gasóleos, gasolinas y queroseno. Esta volatilidad refuerza, en su opinión, la necesidad de acelerar la transición hacia fuentes de energía autóctonas y renovables para depender menos de mercados exteriores.

Un año después, el recuerdo del apagón sigue presente, pero más como un aviso que como una anécdota. Para Carlos García, la conclusión es clara y el camino a seguir, también: "Ese refuerzo de la red es clave, es vital para Asturias". La región se enfrenta a una década decisiva en la que sus decisiones energéticas determinarán su prosperidad industrial y la calidad de vida de sus ciudadanos.