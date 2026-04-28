Los perros guía reclaman su derecho a entrar en todos los comercios de alimentación: En La Rioja hay 10 perros de asistencia acompañando a usuarios de la ONCE

Un total de diez usuarios de la ONCE en La Rioja cuentan con un perro guía como compañero inseparable, un animal que les proporciona autonomía y seguridad. Ahora, estos usuarios han alzado la voz para reclamar un derecho que mejore su calidad de vida: que sus perros de asistencia puedan acceder a los establecimientos de alimentación. Para dar visibilidad a esta reivindicación, la ONCE va a ilustrar 5 millones de cupones con el dibujo de una persona ciega acompañada de su perro en una frutería.

ONCE Cupón para visibilizar esta reclamación

Un compañero de vida

Javier Muñoz, usuario de perro guía desde hace once años, prefiere el término “perro de asistencia” al de “perro de trabajo”. Relata en COPE Rioja que su perro, Booth, es fundamental en su día a día. “Son animales que nos ayudan a poder desenvolvernos por cualquier espacio”, afirma. Estos canes están adiestrados para que sus dueños no tropiecen con obstáculos y para localizar rampas, escaleras o ascensores.

Es un animal que para nosotros es muy especial, están adiestrados para que no tropecemos con obstáculos" Javier Muñoz Presidente del Consejo territorial de ONCE

ONCE Reclaman que los perros de asistencia puedan entrar en los establecimientos de alimentación

Javier explica que, aunque las leyes reconocen el acceso a lugares públicos como comercios o restaurantes, todavía encuentran barreras en ciertos establecimientos de alimentación. Aclara que no es una situación generalizada, pero insiste en la necesidad de avanzar. “Al igual que en otras campañas hemos hablado del transporte público o de establecimientos de hostelería, ahora estamos hablando de otro tipo de comercios”, señala.

ONCE Su comportamiento siempre es responsabilidad del humano

Desobediencia inteligente y responsabilidad

Una de las habilidades más sorprendentes de estos perros es la “desobediencia inteligente”. Si su dueño da una orden que implica un peligro, el perro se niega a obedecer. “Cuando llegas hacia la altura de una zanja, por ejemplo, él se cruza delante de ti para que tú no puedas seguir”, detalla Javier. A su vez, el usuario también tiene un papel crucial y debe ser responsable de su animal en todo momento.

Tienes que ser tú también responsable y y saber en todo momento qué está haciendo tu perro" Javier Muñoz Usuario con perro guía

En este sentido, la responsabilidad del dueño es clave para que la convivencia funcione, sobre todo en entornos como una frutería. “Si tú no controlas al perro, el perro puede perfectamente cogerte una fruta”, comenta Javier, insistiendo en que el usuario debe estar siempre pendiente de lo que hace el animal.

ONCE Los perros de asistencia son vitales en su día a día

¿Quién puede tener un perro guía?

Para poder contar con un perro de asistencia es necesario estar afiliado a la ONCE y pasar una serie de controles. No todas las personas son candidatas, ya que se evalúan circunstancias psicológicas, sociales o de movilidad. Además, el usuario debe tener una buena orientación. “Tienes que saber en todo momento dónde estás, porque el perro no viene con GPS. Él está educado para evitarte obstáculos, pero no para aprenderse un itinerario”, concluye Javier.

Las razas más comunes en perros guía

La imagen del perro guía está indisociablemente unida a la raza Labrador Retriever. Y es cierto que, aunque esta raza es la mayoritariamente utilizada, por su carácter sociable y su versatilidad, también se usan otras razas puras o cruces de las mismas para su entrenamiento como perros guía. Existen diversos estudios en busca de qué raza de perro es mejor que usen los ciegos e incluso concursos para saber cuál es el mejor perro lazarillo.

En la FOPG comparten alojamiento y aprendizaje perros de raza Labrador, Golden, Pastor alemán, Flat Coated Retriever y Caniche Gigante. Y, junto a ellos, otros que nacen del cruce de esas razas, como los de Labrador y Golden, los cruces de Flat Coated con las dos razas anteriores o los nuevos Labradoodle, cruce de Labrador con Caniche Gigante, con un pelaje muy adecuado para personas alérgicas al pelo de perro.