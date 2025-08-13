COPE
Lorca - Águilas
Lorca - Águilas

Lorca demanda a la CHS "medidas urgentes" frente a "posibles" danas que puedan afectar al municipio

José Martínez de Vox, ha calificado de "urgente y muy necesario" el desbroce de ramblas y ha reclamado Puntos de Control del sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)

Imagen del Río Guadalentín en Lorca, durante las inundaciones de Septiembre de 2012
José Martínez, concejal de VOX en Lorca sobre medidas previsión de DANAS

El concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, José Martínez, ha solicitado  a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la adopción de medidas "urgentes" para prevenir "los posibles efectos destructivos de las posibles danas que puedan afectar a nuestro municipio en los próximos meses".

A su juicio, es "necesario" adoptar medidas preventivas que "minimicen" los efectos de una dana mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la CHS, "no asuma la necesidad vital para Lorca de contar con obras hidráulicas de defensa en las ramblas de Torrecilla, Nogalte-Vilerda, Béjar, el Murciano, así como en la de Biznaga".

El edil ha calificado de "urgente y muy necesario" el desbroce de las ramblas "como quedó demostrado en el Barranco del Poyo en Valencia, donde al igual que sucede en Lorca la vegetación densa en el cauce forma tapones vegetales que bloquean el paso del agua y favorecen crecidas repentinas".

Además, ha señalado que este año es "especialmente preocupante" por la densidad y altura de la vegetación que invade las ramblas, como resultado de las lluvias caídas en primavera, y ha reclamado más Puntos de Control del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).

"También es importante la elaboración e implantación del Plan de Emergencias de la presa de Puentes, así como del resto de planes de embalses de su titularidad en el término municipal de Lorca, además de la implantación del Plan de Emergencias de la presa de Valdeinfierno", ha concluido Martínez.

