Lorca contará con una nueva Escuela Infantil en el Barrio de San Antonio

Lorca contará con una nueva Escuela Infantil a partir del mes de octubre. La nueva escuela de educación infantil para niños de cero a tres años que construye el ayuntamiento de Lorca con una inversión de 1, 2 millones de euros entre los barrios de San Antonio y La Viña abrirá en octubre y tendrá capacidad para 82 niños.

Las obras fueron visitadas, antes de verano, por la concejala de educación Rosa Medina quien también informo de inversión municipal de 252.000 euros.

La nueva escuela incluye una línea de dos aulas para niños de cero a un año, con capacidad para ocho alumnos cada una, dos aulas para niños de uno a dos años con 13 alumnos por clase y otras dos de dos a tres años con 20 alumnos por aula.

Por su parte, el PSOE de Lorca, ha asegurado por medio de su portavoz, Isabel Casalduero, que la apertura de este nuevo centro educativo se debe al "trabajo realizado por el equipo de gobierno del PSOE que fue quien logró la financiación necesaria para su construcción"

Casalduero ha indicado que "gracias a los fondos Next Generation, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, será posible prestar el servicio de educación infantil de cero a tres años también en los puntos de atención a la infancia de La Hoya y La Paca.

La escuela ha sido construida en un solar de 2.000 metros cuadrados, situado tras la gran parcela donde se ubicaba la subestación eléctrica de Iberdrola y su ubicación en la zona sur de la ciudad permitirá poder homogeneizar la prestación de servicios en el casco urbano.